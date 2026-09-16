Польські праві хочуть провести Марш незалежності у Львові: 21 політик підписав звернення

Польські праві політики закликали провести у Львові "Польський марш незалежності" 11 листопада, у День незалежності Польщі. Вони звернулися до прем’єр-міністра Дональда Туска із запитанням, чи готовий уряд сприяти організації заходу.

Про це повідомляє польське видання TVN24.

Відповідну інтерпеляцію підписав 21 польський політик, серед яких Ярослав Качинський, Гжегож Браун, Матеуш Моравецький та представник “Права і справедливості” Вальдемар Андзель.

Автори звернення заявили, що допомога польської держави полякам, які проживають в Україні, є недостатньою. Також вони стверджують, що в Польщі органи місцевого самоврядування та державні установи долучаються до фінансування українських заходів до 24 серпня.

Ідея проведення маршу об’єднала представників усіх правих партій Польщі — “Права і справедливості”, “Конфедерації”, “Розвитку Плюс” та “Конфедерації польської корони”.

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Депутат Польської селянської партії Марек Бєрнацький розкритикував цю ініціативу. В ефірі програми “News Michalskiego” на TVN24+ він заявив, що його шокує така інтерпеляція.

“Я дуже вражений цією інтерпеляцією, божевіллям, яке охоплює польський політичний клас”, — сказав Бєрнацький.

За його словами, ця ініціатива показує, що Росія перемагає у боротьбі за уми. Бєрнацький заявив, що Росія добре використовує когнітивну війну та знаходить можливості, щоб налаштовувати поляків одне проти одного, а також поляків проти українців.

Депутат наголосив, що Україна веде оборонну війну з Росією за свою свободу. На його думку, під час війни не можна робити кроків, які створюють “фермент”.

Бєрнацький назвав інтерпеляцію правих “черговим політичним фарсом, який розумно стимулює Росія”. Він також окремо розкритикував партію “Право і справедливість”.

“Мене шокує "Право і справедливість". Я дуже добре знав Леха Качинського, ми співпрацювали. Я не уявляю Леха Качинського в такій "ПіС", — сказав депутат.

Бєрнацький додав, що для колишнього президента Польщі найважливішими були державні інтереси, безпека поляків і безпека держави.

Водночас Бєрнацький припустив, що підпис Вальдемара Андзеля під інтерпеляцією був поставлений за згодою партії. Він заявив, що це було погоджено з лідером “Права і справедливості” Ярославом Качинським.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що Варшава може заблокувати вступ України до ЄС, якщо Київ не врегулює історичні суперечки між двома країнами.

Водночас польський прем’єр-міністр Дональд Туск говорив, що Варшаві слід припинити демонструвати добру волю у відносинах з Україною.