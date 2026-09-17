Варшава мала свої плани: у Польщі обурилися ідеєю Єврокомісії віддати мільярди на оборону Україні

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір передати невикористані гроші оборонної програми SAFE на спільні проєкти з Україною. Проте у Польщі та деяких інших країнах висловили здивування такими планами.

У Варшаві заявили про те, що мали власні плани на ці кошти. Про це розповіло польське медіа RMF24.

Польща ще раніше висловила свій намір взяти участь у другому конкурсі SAFE та виділити невикористані кошти інших країн на власні оборонні проєкти. Заступник міністра національної оборони Павел Залевський розповідав у серпні, що має відбутися другий тур переговорів з Європейською комісією, в ході яких Польща представить свої проєкти, які хотіла б включити до цього механізму.

Однак слова фон дер Ляєн поставили ці наміри під сумнів. Її заява свідчить про те, що Єврокомісія хоче віддати ці гроші на спільні проєкти з українською оборонною промисловістю, а не використати на спільні оборонні проєкти в країнах ЄС.

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"Такої розмови з Європейською комісією не було. Наразі саме ми, держави-члени, повертаємо гроші з цієї позики, а не Європейська комісія", — обурено заявило дипломатичне джерело у Брюсселі.

Видання пише, що річ у тім, що з державами-членами не консультувалися з цього питання. А SAFE — це позики, взяті державами ЄС, які пізніше мають бути повернуті.

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс розповів, що точна сума наразі з'ясовується. Попередньо, йдеться про 10-20 мільярдів євро, які хочуть спрямувати на спільні оборонні розробки України та ЄС, зокрема на систему протиракетної оборони FREYA.

Нагадаємо, 16 вересня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський порадив українцям ретельніше обирати героїв.

Також видання TVN24 повідомляло, що польські праві хочуть провести Марш незалежності у Львові.