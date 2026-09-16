"Нам не потрібні нові історичні суперечки": Сікорський порадив українцям ретельніше обирати героїв

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував проблему нападів на українців. За його словами, вибір національних героїв – власна справа України, однак закликав проявити обережність.

"Тут у мене є одна пропозиція. Вона – до українських політиків. Звісно, кожна країна сама вирішує, хто є її героями. Але "скажіть мені, хто ваші герої, і я скажу вам, хто ви". У вас в Україні є чимало справжніх героїв, як-то герої вашого опору проти російської агресії. Тож будьте обережні, обираючи героїв з минулого. Бо у деяких із них, скажімо так, неоднозначна репутація. А нам не потрібні нові історичні суперечки", — сказав Сікорський в інтерв'ю "Європейській правді".

Сікорський прокоментував пантеон українських героїв

Це була його відповідь на питання, що можуть зробити пересічні громадяни, щоб припинилися напади на українців у Польщі. Сікорський підкреслив, що кроком до пом'якшення напруги мала б бути "більша обережність" України у виборі історичних постатей як національних героїв.

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Журналіст зазначив, що Україна натомість не висувала претензій до Польщі через вшанування Пілсудського, Дмовського, Армії Крайової тощо. Сікорський визнав, що у Польщі також є суперечливі герої, як і у інших країнах світу.

"Нещодавно я був у Пів'ній Африці і там є національний пантеон. А знаєте, чиї імена я там побачив? Мугабе та Кастро. Мені вручили колекцію медалей із Монголії, викарбуваних до 800-річчя Чингісхана. Погодьтеся, це суперечлива постать як у Польщі, так і в Україні. Так, кожна країна має свої історичні наративи. Але не забувайте: ці наративи оцінюватимуть також інші", – сказав очільник польського МЗС.

Сікорського також запитали, чи треба Україні в такому разі переглянути рішення про національний пантеон. Міністр не погодився з цим, однак додав, що хоча більшість країн мають таку інституцію, слід обережно відбирати туди постаті: "Бо це викличе реакцію за кордоном. І якщо ви включите туди людей, які заплямували свою репутацію воєнними злочинами – то потім не дивуйтеся".

Але міністр також наголосив, що "політикам обох країн слід діяти відповідальніше, і не використовувати проблеми минулого для розпалювання ненависті сьогодні".

Також міністр відзначив, що зараз між Україною та Польщею триває позитивна співпраця щодо пошуку й перепоховання жертв Волинської трагедії, і це – саме те, що потрібно для залагодження історичних суперечок, від яких виграє лише Росія.

Нагадаємо, у Чехії поляки недавно побили свого співвітчизника, коли прийняли його за українця.

Також повідомлялося, що у Вроцлаві група з трьох чоловіків побила українку та її нареченого за "акцент". Двох із трьох нападників затримано, справу розслідує поліція.