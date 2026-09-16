"Нам не нужны новые исторические споры": Сикорский посоветовал украинцам тщательнее выбирать героев

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал проблему нападений на украинцев. По его словам, выбор национальных героев — это внутреннее дело Украины, однако он призвал проявить осторожность.

"Здесь у меня есть одно предложение. Оно адресовано украинским политикам. Конечно, каждая страна сама решает, кто является её героями. Но "скажите мне, кто ваши герои, и я скажу вам, кто вы". У вас в Украине немало настоящих героев, например, герои вашего сопротивления российской агрессии. Поэтому будьте осторожны, выбирая героев из прошлого. Ведь у некоторых из них, скажем так, неоднозначная репутация. А нам не нужны новые исторические споры", — сказал Сикорский в интервью "Европейской правде".

Сикорский прокомментировал пантеон украинских героев

Это был его ответ на вопрос о том, что могут сделать рядовые граждане, чтобы прекратились нападения на украинцев в Польше. Сикорский подчеркнул, что шагом к смягчению напряженности должна стать "большая осторожность" Украины в выборе исторических деятелей в качестве национальных героев.

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Журналист отметил, что Украина, в свою очередь, не выдвигала претензий к Польше в связи с чествованием Пилсудского, Дмовского, Армии Крайовой и т. д. Сикорский признал, что в Польше, как и в других странах мира, также есть спорные герои.

"Недавно я был в Северной Африке, и там есть национальный пантеон. А знаете, чьи имена я там увидел? Мугабе и Кастро. Мне вручили коллекцию медалей из Монголии, отчеканенных к 800-летию Чингисхана. Согласитесь, это противоречивая фигура как в Польше, так и в Украине. Да, у каждой страны есть свои исторические нарративы. Но не забывайте: эти нарративы будут оценивать также и другие", – сказал глава польского МИД.

Сикорского также спросили, нужно ли Украине в таком случае пересмотреть решение о национальном пантеоне. Министр не согласился с этим, однако добавил, что, хотя у большинства стран есть такое учреждение, следует осторожно отбирать туда деятелей: "Потому что это вызовет реакцию за рубежом. И если вы включите туда людей, которые запятнали свою репутацию военными преступлениями, — то потом не удивляйтесь".

Однако министр также подчеркнул, что "политикам обеих стран следует действовать более ответственно и не использовать проблемы прошлого для разжигания ненависти сегодня".

Кроме того, министр отметил, что в настоящее время между Украиной и Польшей продолжается конструктивное сотрудничество по поиску и перезахоронению жертв Волынской трагедии, и это — именно то, что нужно для урегулирования исторических споров, от которых выигрывает только Россия.

Напомним, что в Чехии поляки недавно избили своего соотечественника, приняв его за украинца.

Также сообщалось, что во Вроцлаве группа из трёх мужчин избила украинку и её жениха из-за "акцента". Двое из трёх нападавших задержаны, дело расследует полиция.