В Чехии поляки по ошибке избили соотечественника, приняв его за украинца, — СМИ

Поляк Куба Хейсиг из Хожува был избит в центре чешского города Острава во время велопробега "Rajza dla Marceliny".

На Хейсига напали его же соотечественинки, заметив у него на голове желто-голубую панаму, сообщает Rzeczpospolita.

Несмотря на то, что на головном уборе красовалась надпись "GŌRNY ŚLŌNSK" (Верхняя Силезия), нападавшие увидели в ней отсылку к цветам украинского флага и решили, что мужчина — тоже гражданин этой страны.

На Кубу Хейсига напали, когда он проезжал мимо группы поляков. Его ударили по голове, а после падения на землю жестоко избили ногами. Сообщается, что нападавшие кричали на него, называя "украинцем" и "бандеровцем".

Хейсиг показал следы побоев на своем лице Фото: X (Twitter)

Избитого мужчину доставили в больницу Остравы для медицинского осмотра, а об инциденте сообщили в чешскую полицию, которой теперь предстоит выяснить обстоятельства происшествия и установить личности нападавших.

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Головной убор, который был на Кубе, не имел отношения к символике Украины. Золотой и синий — официальные цвета Верхней Силезии. Они расположены в виде двух горизонтальных полос.

Кроме того, как уже говорилось, на головном уборе имелась надпись "GŌRNY ŚLŌNSK", прямо указывающая на его региональную принадлежность.

9 сентября Куба Хейсиг отправился в путь из Хожува на грузовом велосипеде. В рамках инициативы "Rajza dla Marceliny" ("Путешествие ради Марцелины") он планировал преодолеть более 800 километров, следуя вдоль исторических границ Верхней Силезии.

Маршрут велопробега составлял 800 км Фото: Facebook

Экспедиция также была призвана привлечь внимание к сбору средств на лечение его спутницы жизни Марцелины. Она воспитывает троих детей и борется с онкологическим заболеванием. Хейсиг надеялся, что это путешествие повысит интерес к кампании по сбору средств для ее спасения.

После нападения мужчина решил прервать поездку и вернуться в Польшу. Организаторы сообщили, что сам сбор средств продолжается.

Куба Хейсиг собирает деньги на лечение своей партнерши Фото: Facebook

Поддержка, оказанная Хейсигу и его спутнице после инцидента в Чехии, позволила не только достичь намеченной цели по сбору средств, но и значительно превысить ее.

Напомним, в Польше трех украинцев избили из-за музыки.

Также сообщалось, что во Вроцлаве компания из трех мужчин избила украинку и ее жениха за "акцент". Двое из трех нападавших задержаны, дело расследует полиция.