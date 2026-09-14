У Чехії поляки помилково побили свого співвітчизника, сприйнявши його за українця, — ЗМІ

Поляк Куба Хейсіг із Хожова зазнав побиття в центрі чеського міста Острава під час велопробігу "Rajza dla Marceliny".

На Хейсіга напали його співвітчизники, помітивши на його голові жовто-блакитну панаму, повідомляє Rzeczpospolita.

Незважаючи на те, що на головному уборі красувався напис "GŌRNY ŚLŌNSK" (Верхня Сілезія), нападники побачили в ньому відсилання до кольорів українського прапора й вирішили, що чоловік — теж громадянин цієї країни.

На Кубу Хейсіга напали, коли він проїжджав повз групу поляків. Його вдарили по голові, а після падіння на землю жорстоко побили ногами. Повідомляється, що нападники кричали на нього, називаючи "українцем" і "бандерівцем".

Хейсіг показав сліди побоїв на своєму обличчі Фото: X (Twitter)

Побитого чоловіка доставили до лікарні в Остраві для медичного огляду, а про інцидент повідомили чеську поліцію, якій тепер належить з’ясувати обставини події та встановити особи нападників.

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Головний убір, який був на Кубі, не мав жодного стосунку до символіки України. Золотий і синій — офіційні кольори Верхньої Сілезії. Вони розташовані у вигляді двох горизонтальних смуг.

Крім того, як уже зазначалося, на головному уборі був напис "GŌRNY ŚLŌNSK", що прямо вказує на їхню регіональну приналежність.

9 вересня Куба Гейсіг вирушив у дорогу з Хожова на вантажному велосипеді. У рамках ініціативи "Rajza dla Marceliny" ("Подорож заради Марцеліни") він планував подолати понад 800 кілометрів, рухаючись уздовж історичних кордонів Верхньої Сілезії.

Маршрут велопробігу становив 800 км Фото: Facebook

Експедиція також мала на меті привернути увагу до збору коштів на лікування його супутниці життя Марцеліни. Вона виховує трьох дітей і бореться з онкологічним захворюванням. Хейсіг сподівався, що ця подорож підвищить інтерес до кампанії зі збору коштів на її порятунок.

Після нападу чоловік вирішив перервати поїздку та повернутися до Польщі. Організатори повідомили, що збір коштів триває.

Куба Хейсіг збирає гроші на лікування своєї партнерки Фото: Facebook

Підтримка, надана Хейсігу та його супутниці після інциденту в Чехії, дозволила не тільки досягти поставленої мети щодо збору коштів, а й значно перевищити її.

Нагадаємо, у Польщі трьох українців побили через музику.

Також повідомлялося, що у Вроцлаві група з трьох чоловіків побила українку та її нареченого за "акцент". Двох із трьох нападників затримано, справу розслідує поліція.