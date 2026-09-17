С 62% до 54%: за полгода — как изменилось доверие к Зеленскому с марта

Антикоррупционные расследования, связанные с Офисом президента и Офисом генерального прокурора, практически не повлияли на доверие украинцев к Владимиру Зеленскому. Главе государства доверяют 54% граждан, но уровень доверия постепенно снижается, свидетельствует новый опрос КМИС.

По результатам нового опроса Киевского международного института социологии, 54% украинцев доверяют президенту, а 41% — нет. Баланс доверия и недоверия составляет +13%. По сравнению с предыдущим исследованием, проведенным в конце июля – начале августа, когда Зеленскому доверяли 55%, а не доверяли 40%, цифры практически не изменились.

Если же проследить динамику с марта 2026 года, становится очевидно, что доверие к главе государства постепенно снижается. По состоянию на 18 марта Зеленскому доверяли 62 % опрошенных, а не доверяли — 32 %. Тогда этот показатель даже вырос после временного спада в феврале. В начале мая уровень доверия опустился до 58%, тогда как недоверие выросло до 36%. В конце июля — начале августа доверяли уже 55%, а количество тех, кто не доверяет, достигло 40%. Таким образом, с марта доверие уменьшилось на 8 процентных пунктов, а недоверие выросло на 9.

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Зеленскому доверяют 54% украинцев. Фото: КМИС

По словам социологов, опрос начался сразу после того, как НАБУ и САП обнародовали результаты расследования "Форест Гамп", в связи с которым с должности была уволена заместитель главы Офиса президента Ирина Мудра. Примерно половина интервью была проведена уже после 4 сентября, когда стало известно о новом расследовании "Карфаген" в отношении Офиса генерального прокурора. Однако дальнейшие события, развернувшиеся с 14 сентября, когда тогдашний генпрокурор попытался перейти в наступление на НАБУ и САП, исследование уже не охватило.

"То есть за последний месяц уровень доверия практически не изменился", — подытожили в КМИС.

Опрос проходил с 21 августа по 10 сентября 2026 года, в нём приняли участие 1003 респондента. Результаты были обнародованы 17 сентября. При обычных условиях статистическая погрешность не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% — для показателей на уровне 25%, 2,5% — для показателей, близких к 10%, и 1,8% — для показателей, близких к 5%.

Ранее сообщалось, что, по данным другого опроса КМИС, лидером по уровню доверия среди украинцев является Валерий Залужный, которому доверяют 66% граждан. Второе место занял Михаил Федоров с 63%, третье — Кирилл Буданов с 61%. Уровень доверия к Владимиру Зеленскому тогда составлял 56%.

Также сообщалось, что большинство украинцев хочет, чтобы Зеленский ограничился одним президентским сроком и не баллотировался на следующих выборах. Несмотря на это, доверие к нему остается относительно высоким, хотя в последнее время заметно снижается.