З 62% до 54%: за пів року: як змінилася довіра до Зеленського з березня

Антикорупційні розслідування навколо Офісу президента та Офісу генпрокурора практично не позначилися на довірі українців до Володимира Зеленського. Главі держави довіряють 54% громадян, але довіра поступово зменшується, свідчить нове опитування КМІС.

За результатами нового опитування Київського міжнародного інституту соціології, 54% українців довіряють президенту, а 41% не довіряють. Баланс довіри та недовіри становить +13%. Порівняно з попереднім дослідженням наприкінці липня – на початку серпня, коли Зеленському довіряли 55%, а не довіряли 40%, цифри майже не змінилися.

Якщо ж простежити динаміку з березня 2026 року, стає помітно, що довіра до глави держави поступово знижується. Станом на 18 березня Зеленському довіряли 62% опитаних, а не довіряли 32%. Тоді показник навіть зріс після тимчасового спаду в лютому. На початку травня рівень довіри опустився до 58%, тоді як недовіра піднялася до 36%. Наприкінці липня – на початку серпня довіряли вже 55%, а кількість тих, хто не довіряє, досягла 40%. Отже, від березня довіра зменшилася на 8 відсоткових пунктів, а недовіра зросла на 9.

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Зеленському довіряють 54% українців. Фото: КМІС

За словами соціологів, опитування стартувало одразу після того, як НАБУ і САП оприлюднили розслідування "Форест Гамп", через яке з посади звільнили заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру. Приблизно половину інтерв'ю провели вже після 4 вересня, коли стало відомо про нове розслідування "Карфаген" щодо Офісу генерального прокурора. Однак подальші події, що розгорнулися з 14 вересня, коли тодішній генпрокурор спробував піти в наступ на НАБУ і САП, дослідження вже не охопило.

"Тобто за останній місяць рівень довіри практично не змінився", – підсумували в КМІС.

Опитування тривало з 21 серпня по 10 вересня 2026 року, у ньому взяли участь 1003 респонденти. Результати оприлюднили 17 вересня. За звичайних умов статистична похибка не перевищує 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% – для показників на рівні 25%, 2,5% – для близьких до 10% та 1,8% – для близьких до 5%.

Раніше повідомлялося, що за даними іншого опитування КМІС, лідером довіри серед українців є Валерій Залужний, якому довіряють 66% громадян. Друге місце посів Михайло Федоров із 63%, третє – Кирило Буданов із 61%. Рівень довіри до Володимира Зеленського тоді становив 56%.

Також повідомлялося, що більшість українців хочуть, аби Зеленський обмежився одним президентським терміном і не балотувався на наступних виборах. Попри це, довіра до нього залишається відносно високою, хоча останнім часом помітно знижується.