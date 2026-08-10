Зеленський — четвертий у рейтингу довіри українців: хто лідирує, — опитування КМІС

За даними опитування КМІС, найбільше українці довіряють Валерію Залужному — 66%, Михайлу Федорову — 63% та Кирилу Буданову — 61%. Володимиру Зеленському довіряють 56% опитаних.

Про це повідомили у Київському міжнародному інституті соціології (КМІС) за результатами всеукраїнського опитування, проведеного 16–31 липня 2026 року, у якому взяли участь 1808 людей.

Залужному довіряють 66% опитаних, не довіряють — 24%. У Федорова показник довіри становить 63%, недовіри — 16%, а у Буданова — 61% та 22% відповідно.

Зеленському довіряють 56% українців, тоді як 38% заявили, що не довіряють президенту. Баланс довіри та недовіри становить +18%.

Далі в рейтингу розташувалися Ігор Терехов та Андрій Білецький. Терехову довіряють 47% опитаних, не довіряють — 19%. Білецькому довіряють 37%, не довіряють — 13%, водночас 40% респондентів заявили, що не знають його.

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Рейтинг довіри Фото: Скриншот

Найнижчий показник довіри серед опитаних публічних діячів має Петро Порошенко. Йому довіряють 20% українців, тоді як 76% не довіряють.

КМІС також зазначив, що високі показники довіри мають Валерій Залужний, Михайло Федоров та Кирило Буданов. Водночас результати інших опитувань інституту свідчать, що більшість українців хотіли б, щоб після завершення війни президентом став хтось інший, а не Зеленський.

Варто зауважити, що опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) у період з 16 по 31 липня 2026 року. Дослідження проводили мішаним методом: половину респондентів опитали телефоном, половину — під час особистих інтерв’ю. Загалом було проведено 1808 інтерв’ю з українцями віком від 18 років, які проживають на підконтрольних Україні територіях. Статистична похибка для повної вибірки не перевищує 3,5%. КМІС зазначає, що в окремих випадках сума відсотків може не дорівнювати 100% через округлення даних.

Нагадаємо, у травні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що виборчий процес в Україні можуть розпочати не раніше ніж через три місяці після стійкого припинення вогню. За його словами, за умови тривалого припинення бойових дій та інших необхідних умов вибори можуть відбутися навесні 2027 року.

Раніше у Верховній Раді заявляли про підготовку комплексного законопроєкту, який визначатиме правила проведення виборів після завершення війни. Голова парламенту Руслан Стефанчук повідомляв, що документ можуть розглянути у сесійній залі найближчим часом.

Також повідомлялося, що більшість українців не підтримує участь у перших післявоєнних виборах громадян, які незаконно виїхали за кордон під час війни та не повернулися до України.