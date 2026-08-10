Зеленский — четвертый в рейтинге доверия украинцев: кто лидирует — опрос КМИС

По данным опроса КМИС, больше всего украинцы доверяют Валерию Залужному — 66 %, Михаилу Федорову — 63 % и Кириллу Буданову — 61 %. Владимиру Зеленскому доверяют 56 % опрошенных.

Об этом сообщили в Киевском международном институте социологии (КМИС) по итогам всеукраинского опроса, проведённого 16–31 июля 2026 года, в котором приняли участие 1808 человек.

Залужному доверяют 66 % опрошенных, не доверяют — 24 %. У Федорова показатель доверия составляет 63 %, недоверия — 16 %, а у Буданова — 61 % и 22 % соответственно.

Зеленскому доверяют 56 % украинцев, тогда как 38 % заявили, что не доверяют президенту. Баланс доверия и недоверия составляет +18 %.

Далее в рейтинге расположились Игорь Терехов и Андрей Билецкий. Терехову доверяют 47% опрошенных, не доверяют — 19%. Белецкому доверяют 37%, не доверяют — 13%, при этом 40% респондентов заявили, что не знают его.

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Рейтинг доверия Фото: Скриншот

Самый низкий показатель доверия среди опрошенных общественных деятелей у Петра Порошенко. Ему доверяют 20 % украинцев, тогда как 76 % не доверяют.

КМИС также отметил, что высокие показатели доверия имеют Валерий Залужный, Михаил Федоров и Кирилл Буданов. В то же время результаты других опросов института свидетельствуют о том, что большинство украинцев хотели бы, чтобы после окончания войны президентом стал кто-то другой, а не Зеленский.

Стоит отметить, что опрос проводил Киевский международный институт социологии (КМИС) в период с 16 по 31 июля 2026 года. Исследование проводилось смешанным методом: половину респондентов опросили по телефону, половину — в ходе личных интервью. Всего было проведено 1808 интервью с украинцами в возрасте от 18 лет, проживающими на подконтрольных Украине территориях. Статистическая погрешность для полной выборки не превышает 3,5%. КМИС отмечает, что в отдельных случаях сумма процентов может не равняться 100% из-за округления данных.

Напомним, в мае советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что избирательный процесс в Украине может начаться не ранее чем через три месяца после устойчивого прекращения огня. По его словам, при условии длительного прекращения боевых действий и соблюдения других необходимых условий выборы могут состояться весной 2027 года.

Ранее в Верховной Раде заявляли о подготовке комплексного законопроекта, который определит правила проведения выборов после окончания войны. Председатель парламента Руслан Стефанчук сообщил, что документ могут рассмотреть в сессионном зале в ближайшее время.

Также сообщалось, что большинство украинцев не поддерживает участие в первых послевоенных выборах граждан, которые незаконно выехали за границу во время войны и не вернулись в Украину.