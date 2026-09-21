Лидер польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что в начале полномасштабной войны Украина, по его мнению, стремилась втянуть Польшу в войну, в том числе путём создания единого государства. Варшава, по его словам, не могла на это согласиться.

Председатель польской партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, выступая в минувшие выходные на Молодежном конгрессе "Молодежь для Польши завтра" ("Młodzież dla Polski Jutra") в Августове, затронул тему польско-украинских отношений. По его мнению, на начальном этапе войны Киев якобы рассчитывал на шаги, на которые Варшава согласиться не могла. Об этом сообщает Wydarzenia.

По словам политика, украинцы порой ожидали того, на что Польша по разным причинам, о которых он не может говорить, пойти не могла. Однако в большинстве случаев удавалось найти выход, чтобы сохранить хорошие двусторонние отношения.

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"Позже всё стало складываться совсем по-другому, но здесь нужно чётко сказать, что украинцы изменили концепцию. Мне кажется, что сначала у них была немного странная концепция, что они втянут нас в эту войну даже на основе создания единого государства. Речь Зеленского в Сейме шла именно в этом направлении", – заявил Качиньский.

Лидер партии PiS считает, что Киев, возможно, неверно оценил возможности Польши в начале российского вторжения.

"Польша, даже если бы она была очень воинственной страной, практически не располагала никакими реальными вооружёнными силами. Она не могла вступить в войну. Другая сторона этого не замечала, возможно, из-за того благоприятного мнения, которое о нас имели русские", — сказал он.

Кроме того, по словам Качиньского, речь шла также о вступлении в НАТО, и украинцы, возможно, полагали, что таких целей можно достичь. Впрочем, сам Качиньский признал, что не уверен в этом, и окончательный ответ дадут историки.

Стоит отметить, что 15 марта 2022 года Качиньский, в то время вице-премьер, вместе с премьером Матеушем Моравецким и главами правительств Чехии и Словении Петром Фиалой и Янезом Яншей стал одним из первых иностранных политиков, прибывших в Киев после нападения России.

Напомним, Качиньский исключил из партии PiS бывшего премьера Матеуша Моравецкого и около трёх десятков депутатов, поскольку Моравецкий отказался распустить группу своих сторонников.

Кроме того, партия PiS внесла в Сейм проект резолюции, блокирующий вступление Украины в Европейский Союз.