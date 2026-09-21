Щоб "втягнути у війну": Качинський заявив, що Україна хотіла створити з Польщею "спільну державу"

Лідер польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що на початку повномасштабної війни Україна, на його думку, прагнула втягнути Польщу у війну, навіть через створення однієї держави. Варшава, за його словами, погодитися на це не могла.

Голова польської партії "Право і справедливість" (PiS) Ярослав Качинський, виступаючи на вихідних на Молодіжному конгресі "Молодь для Польщі завтра" ("Młodzież dla Polski Jutra") в Августові, торкнувся теми польсько-українських відносин. На його думку, на початковому етапі війни Київ нібито розраховував на кроки, на які Варшава погодитися не могла. Про це повідомляє Wydarzenia.

За словами політика, українці часом очікували речей, на які Польща з різних причин, про які він не може говорити, пристати не могла. Проте здебільшого вдавалося знайти вихід, щоб зберегти добрі двосторонні відносини.

"Пізніше все почало складатися зовсім інакше, але тут треба чітко сказати, що українці змінили концепцію. Мені здається, що спочатку в них була трохи дивна концепція, що вони втягнуть нас у цю війну навіть на засадах створення однієї держави. Промова Зеленського в Сеймі йшла саме в цьому напрямку", – заявив Качинський.

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Лідер PiS вважає, що Київ міг хибно оцінювати можливості Польщі на початку російського вторгнення.

"Польща, навіть якби вона була дуже войовничою країною, практично не мала жодних реальних збройних сил. Вона не могла вступати у війну. Інша сторона цього не помічала, можливо, через ту добру думку, яку про нас мали росіяни", – сказав він.

Крім того, за словами Качинського, ішлося також про вступ НАТО, і українці, можливо, думали, що таких цілей можна досягти. Втім, сам Качинський визнав, що не впевнений у цьому, і остаточну відповідь дадуть історики.

Варто зазначити, що 15 березня 2022 року Качинський, тоді віцепрем'єр, разом із прем'єром Матеушем Моравецьким і главами урядів Чехії та Словенії Петром Фіалою та Янезом Яншею став одним із перших іноземних політиків, які приїхали до Києва після нападу Росії.

Нагадаємо, Качинський виключив із PiS колишнього прем'єра Матеуша Моравецького та близько трьох десятків депутатів, оскільки Моравецький відмовився розпустити групу своїх прихильників.

Також PiS внесла до Сейму проєкт резолюції, яка блокує вступ України до Європейського Союзу.