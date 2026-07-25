Розкол у топпартії Польщі: чому Качинський вигнав Моравецького та десятки депутатів

Лідер польської партії "Право і справедливість" (PiS) Ярослав Качинський виключив колишнього прем'єр-міністра Матеуша Моравецького та близько трьох десятків депутатів. Причиною стала відмова останнього розпустити свою групу прихильників.

Об'єднання Моравецького під назвою Rozwój Plus ("Розвиток Плюс") розцінили в партії як спробу створити окрему політичну силу, а тому вимагали від її членів скласти "декларацію лояльності". Про це пишуть видання Poilitico та Gazeta Wyborcza.

ЗМІ вказують, що конфлікт між сторонами назрівав доволі давно, адже з осені 2025 року всередині PiS точилася боротьба за майбутній курс партії між Качинським і Моравецьким. Однак апогей ситуації настав 15 липня — керівництво з її лідером наказало всім членам вийти з будь-яких політичних об'єднань і до 23 липня підписати "декларації про лояльність".

Польські журналісти вказують, що "відмовників" попередили про виключення, а сам Моравецький запевняв, що не планує йти з партії. Ба більше, він заявляв, що хоче зробити політсилу PiS привабливішою для центристських виборців (які зазвичай голосують за "Громадянську коаліцію", "Лівицю" чи незалежних кандидатів — ред).

Відео дня

Качинський вимагав від "розкольників" декларації про лояльність Фото: Gazeta Wyborcza

Однак сторони не досягли компромісу, а тому сталося обіцяне виключення. Польські ЗМІ підкреслюють, що фактичним "червоним сигналом" до де-факто усунення Моравецького та його групи від справ партії стало висування ексміністра освіти Пшемислава Чарнека на посаду прем'єра на наступних виборах.

Сам Чарнек представляє "жорстке крило" PiS, а в самій партії цей крок багато хто сприйняв як фактичне усунення Моравецького та його стратегії повернення підтримки центристських і бізнес-орієнтованих виборців.

"Нас просто вигнали за спробу зробити партію ширшою", — сказав депутат Сейму Павел Яблонський, який є союзником Моравецького, і заявив, що шкодує про розкол.

Що буде з Туском і що чекає на PIS

Польські медіа вказують, що прихильники Моравецького створять окрему парламентську групу в польському Сеймі. Тим часом фракція PiS скоротиться приблизно до 140-145 депутатів, залишившись другою за чисельністю після коаліції Дональда Туска.

Водночас "розкол у PiS" вже призвів до падіння рейтингу партії. Зараз її готові підтримати тільки 26%, тоді 32% опитаних підтримуматимуть Дональда Туска та його команду. Хоча ще восени PiS випереджала конкурентів з відривом у кілька відсотків.

Розкол у PiS не сприятиме легкій перемозі Туска на виборах Фото: Дональд Туск X (Twitter)

Наразі, як пише Politico, польський "правий табір" має чотири партії — партію Качинського, дві Конфедерації (звичайна "Конфедерація" Босака та "Конфедерація корони польської" Брауна) і партія Моравецького з поміркованими поглядами. Це, як вважають експерти, створить низку проблем між політсилами на виборах, які будуть змагатися за одного виборця.

Водночас аналітики говорять, що "розкол" PiS ніяк не полегшить участі Туска на прийдешніх виборах, а у випадку перемоги "Громадянської коаліції" навіть стабільна парламентська більшість є малоймовірною.

Раніше Фокус повідомляв про те, як партія Качинського придумала заблокувати вступ України до ЄС. Головною причиною того у політисилі назвали начебто "прославляння винуватців Волинського злочину".

Згодом стало відомо, що більшість поляків виступає проти прийому українських біженців. Уперше з 2022 року частка громадян, які не підтримують подальший прийом українських біженців, перевищила частку тих, хто виступає за це рішення.