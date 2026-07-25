Раскол в топ-партии Польши: почему Качиньский исключил Моравецкого и десятки депутатов

Лидер польской партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский исключил из партии бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого и около трёх десятков депутатов. Причиной послужил отказ последнего распустить свою группу сторонников.

Объединение Моравецкого под названием Rozwój Plus ("Развитие Плюс") расценили в партии как попытку создать отдельную политическую силу, в связи с чем потребовали от его членов подписать "декларацию лояльности". Об этом пишут издания Politico и Gazeta Wyborcza.

СМИ отмечают, что конфликт между сторонами назревал уже довольно давно, ведь с осени 2025 года внутри PiS шла борьба за будущий курс партии между Качиньским и Моравецким. Однако кульминация ситуации наступила 15 июля — руководство во главе с лидером партии приказало всем членам выйти из любых политических объединений и до 23 июля подписать "декларации о лояльности".

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Польские журналисты отмечают, что "отказников" предупредили об исключении, а сам Моравецкий уверял, что не планирует уходить из партии. Более того, он заявлял, что хочет сделать политическую силу PiS более привлекательной для центристских избирателей (которые обычно голосуют за "Гражданскую коалицию", "Левое крыло" или независимых кандидатов — ред.).

Качиньский потребовал от "раскольников" декларации о лояльности Фото: Gazeta Wyborcza

Однако стороны не пришли к компромиссу, в связи с чем произошло обещанное исключение. Польские СМИ подчеркивают, что фактическим "красным сигналом" к де-факто отстранению Моравецкого и его группы от дел партии стало выдвижение экс-министра образования Пшемыслава Чарнека на пост премьера на следующих выборах.

Сам Чарнек представляет "жесткое крыло" PiS, а в самой партии этот шаг многие восприняли как фактическое отстранение Моравецкого и его стратегии по возвращению поддержки центристских и бизнес-ориентированных избирателей.

"Нас просто выгнали за попытку расширить партию", — сказал депутат Сейма Павел Яблонский, который является союзником Моравецкого, и заявил, что сожалеет о расколе.

Что будет с Туском и что ждет партию PIS

Польские СМИ сообщают, что сторонники Моравецкого создадут отдельную парламентскую фракцию в польском Сейме. Между тем фракция PiS сократится примерно до 140–145 депутатов, оставаясь второй по численности после коалиции Дональда Туска.

В то же время "раскол в PiS" уже привел к падению рейтинга партии. Сейчас ее готовы поддержать только 26%, тогда как 32% опрошенных поддержат Дональда Туска и его команду. Хотя еще осенью PiS опережала конкурентов с отрывом в несколько процентов.

Раскол в партии PiS не будет способствовать легкой победе Туска на выборах Фото: Дональд Туск X (Twitter)

В настоящее время, как пишет Politico, польский "правый лагерь" состоит из четырёх партий — партии Качиньского, двух "Конфедераций" (обычная "Конфедерация" Босака и "Конфедерация польской короны" Брауна) и партию Моравецкого с умеренными взглядами. Это, как считают эксперты, создаст ряд проблем между политическими силами на выборах, которые будут бороться за одного избирателя.

В то же время аналитики отмечают, что "раскол" в партии PiS никоим образом не облегчит участие Туска в предстоящих выборах, а в случае победы "Гражданской коалиции" даже стабильное парламентское большинство маловероятно.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как партия Качиньского придумала заблокировать вступление Украины в ЕС. Главной причиной этого в партии назвали якобы "прославление виновников Волынского преступления".

Впоследствии стало известно, что большинство поляков выступает против приема украинских беженцев. Впервые с 2022 года доля граждан, не поддерживающих дальнейший прием украинских беженцев, превысила долю тех, кто выступает за это решение.