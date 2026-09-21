До выборов оставался один шаг: Федоров признался, что остановило Зеленского в решающий момент

Михаил Федоров заявил, что ещё в июне предлагал Владимиру Зеленскому провести выборы до окончания войны, и рассказал о реакции президента.

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что ещё в июне 2026 года предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому провести выборы до окончания войны. По его словам, президент сначала был готов рассмотреть эту идею, но впоследствии изменил позицию из-за возможного участия в выборах Валерия Залужного и Кирилла Буданова. Об этом Федоров заявил в интервью "Украинской правде", опубликованном 21 сентября 2026 года.

В беседе с журналистами Федоров сказал, что вопрос о выборах обсуждался ещё в июне, когда он оставался министром обороны и входил в узкий круг собеседников президента. По словам Федорова, в середине июня 2026 года он был одним из шести человек, которые вместе с Зеленским в закрытой государственной резиденции под Киевом обсуждали возможные осенние выборы. Речь идет о Кирилле Буданове, Олеге Татарове, Давиде Арахамии и Рустеме Умерове.

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"Еще в июне я предложил их провести. Зеленский был готов, но из-за того, что (на выборы — УП) пошел бы Залужный, отказался", — рассказал Федоров.

Он также упомянул Кирилла Буданова, который на тот момент возглавлял Офис президента. По словам Федорова, Буданов также не согласился отказаться от возможности баллотироваться.

Федоров утверждает, что выступал за проведение сначала президентских, а затем парламентских выборов. Он объяснил свою позицию тем, что после проведения голосования власти смогут сосредоточиться на других вопросах.

"Нужно проводить выборы, потому что тогда вы перестанете о них думать и будете думать о своём памятнике", — сказал он, пересказывая свой разговор с Зеленским. По словам Федорова, на вопрос президента о его личном интересе он ответил: "В победе в войне".

Бывший министр также заявил, что убежден: возобновление избирательного процесса необходимо для сохранения эффективности власти.

После заявлений Федорова о необходимости выборов в Офисе президента выступили против проведения голосования в условиях постоянных российских атак.

Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил: "Ежедневные российские ракетные и дронные удары дают исчерпывающий ответ на вопрос о возможности организации такого процесса".

Вместе с тем в команде Федорова считали, что вопрос безопасности сам по себе не должен препятствовать проведению выборов, если соответствующие процедуры можно будет организовать и урегулировать законодательно. Более того, 18 августа Федоров публично призвал чиновников разработать безопасный и законный механизм голосования, чтобы Кремль не имел возможности влиять на график восстановления народовластия в Украине. Тогда же он критически отозвался о "системном кризисе управления" и кадровой политике Банковой по назначению лояльных лиц.

В Офисе Президента на эти призывы отнеслись скептически. В правительстве подчеркнули, что главным препятствием для проведения выборов является постоянный российский ракетный террор, который невозможно нейтрализовать исключительно бюрократическими решениями.

"Пусть разбирается с баллистикой, что тут скажешь", — подытожили на Банковой в ответ на инициативы бывшего чиновника.

Украинские власти подчеркивают, что в нынешних условиях безопасности организовать полноценные выборы невозможно из-за постоянных ракетных и дронных атак. Отдельной проблемой является голосование военнослужащих, жителей прифронтовых районов, граждан на временно оккупированных территориях и миллионов украинцев за рубежом. В то же время ЦИК уже разрабатывает предложения по будущим выборам, в частности механизмы голосования военнослужащих и расширение сети зарубежных избирательных участков, но рассчитывает прежде всего на проведение голосования после завершения активной фазы боевых действий.

Что Федоров говорит о своих политических планах

В новом интервью экс-министр также рассказал, что после публичных заявлений о выборах к нему обращались потенциально заинтересованные люди.

"Не скажу, что кто-то приходил с деньгами, но заинтересованных было много", — сказал он.

В то же время Федоров заявил, что не ищет политических партнеров и считает нынешний период важным этапом своей жизни.

Напомним, в интервью CBC News президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может провести выборы даже во время войны, но для этого необходимо прекращение огня на несколько месяцев. За это время, по его словам, можно было бы одновременно работать над завершением войны и организовать избирательный процесс. Отдельными вызовами остаются безопасность избирателей, голосование украинцев за рубежом и участие граждан с временно оккупированных территорий.

Ранее "Фокус" сообщал, что в мае советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял о возможности начала избирательного процесса не ранее чем через три месяца после установления устойчивого прекращения огня.