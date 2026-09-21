До виборів був один крок: Федоров зізнався, що зупинило Зеленського у вирішальний момент

Михайло Федоров заявив, що ще в червні пропонував Володимиру Зеленському провести вибори до завершення війни та розповів про реакцію президента.

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що ще в червні 2026 року пропонував президенту України Володимиру Зеленському провести вибори до завершення війни. За його словами, президент спочатку був готовий розглянути цю ідею, але згодом змінив позицію через можливу участь у виборах Валерія Залужного та Кирила Буданова. Про це Федоров заявив в інтерв’ю "Українській правді", опублікованому 21 вересня 2026 року.

В розмові з журналістами, Федоров сказав, що питання виборів обговорювалося ще в червні, коли він залишався міністром оборони та входив до вузького кола співрозмовників президента. За словами Федорова, в середині червня 2026 року він був серед шести людей, які разом із Зеленським на закритій держрезиденції під Києвом обговорювали можливі осінні вибори. Йдеться про Кирила Буданова, Олега Татарова, Давида Арахамію та Рустема Умєрова.

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"Ще в червні я запропонував їх провести. Зеленський був готовий, але через те, що (на вибори — УП) пішов би Залужний, відмовився", — розповів Федоров.

Він також згадав Кирила Буданова, який на той момент очолював Офіс президента. За словами Федорова, Буданов також не погодився відмовитися від можливості балотуватися.

Федоров стверджує, що виступав за проведення спочатку президентських, а потім парламентських виборів. Він пояснив свою позицію тим, що після проведення голосування влада зможе зосередитися на інших питаннях.

"Потрібно проводити вибори, бо тоді ви перестанете про них думати і будете думати про свій пам'ятник", — сказав він, переказуючи свою розмову із Зеленським. За словами Федорова, на запитання президента про його особистий інтерес він відповів: "В перемозі у війні".

Ексміністр також заявив, що він переконаний, що відновлення виборчого процесу необхідне для збереження ефективності влади.

Після заяв Федорова про необхідність виборів в Офісі президента виступили проти проведення голосування в умовах постійних російських атак.

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин заявляв: "Щоденні російські ракетні та дронові удари дають вичерпну відповідь на питання про можливість організації такого процесу".

Разом з тим, у команді Федорова вважали, що питання безпеки саме по собі не повинно унеможливлювати вибори, якщо відповідні процедури можна буде організувати та врегулювати законодавчо. Більше того, 18 серпня Федоров публічно закликав посадовців розробити безпечний і законний механізм для голосування, аби Кремль не мав змоги впливати на графік відновлення народовладдя в Україні. Тоді ж він критично висловився про "системну кризу управління" та кадрову політику Банкової щодо призначення лояльних осіб.

В Офісі Президента на ці заклики відреагували скептично. В уряді наголосили, що ключовою перепоною для виборів є постійний російський ракетний терор, який неможливо нейтралізувати суто бюрократичними рішеннями.

"Хай проводить між балістиками, що тут скажеш", — резюмували на Банковій у відповідь на ініціативи ексурядовця.

Українська влада наголошує, що за нинішніх безпекових умов організувати повноцінні вибори неможливо через постійні ракетні й дронові атаки. Окремою проблемою є голосування військовослужбовців, мешканців прифронтових районів, громадян на тимчасово окупованих територіях та мільйонів українців за кордоном. Водночас, ЦВК уже напрацьовує пропозиції щодо майбутніх виборів, зокрема механізмів голосування військових і розширення мережі закордонних дільниць, але розраховує насамперед на проведення голосування після завершення активної фази бойових дій.

Що Федоров говорить про свої політичні плани

У новому інтерв’ю ексміністр також розповів, що після публічних заяв про вибори до нього зверталися потенційно зацікавлені люди.

"Не скажу, що хтось приходив з грошима, але зацікавлених було багато", — сказав він.

Водночас Федоров заявив, що не шукає політичних партнерів і вважає нинішній період важливим етапом свого життя.

Нагадаємо, в інтерв’ю для CBC News президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може провести вибори навіть під час війни, але для цього необхідне припинення вогню на кілька місяців. За цей час, за його словами, можна було б одночасно працювати над завершенням війни та організувати виборчий процес. Окремими викликами залишаються безпека виборців, голосування українців за кордоном і участь громадян із тимчасово окупованих територій.

Раніше Фокус повідомляв, що у травні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв про можливість початку виборчого процесу не раніше ніж через три місяці після встановлення стійкого припинення вогню.