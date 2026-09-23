В Минвосстановления проводят следственные действия в связи с возможной взяткой: причастного чиновника отстранят

23 сентября в офисе Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта проводятся следственные действия. Они касаются директора Департамента политики восстановления и возможного получения им неправомерной выгоды на прежнем месте работы.

Об этом сообщили в Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта.

По данным ведомства, речь идет о возможном получении взятки за снятие санкций с хозяйствующих субъектов.

В министерстве подчеркнули, что обстоятельства дела не связаны с работой чиновника в ведомстве. Министерство предоставляет правоохранительным органам необходимую информацию и содействует проведению следственных действий.

Чиновника назначили на должность директора Департамента политики восстановления в апреле 2026 года. В ведомстве заявили, что сегодня примут решение о его отстранении от исполнения должностных обязанностей.

Видео дня

"По итогам расследования и проверки будут приняты соответствующие кадровые решения в соответствии с законодательством", — сообщили в министерстве.

Имя должностного лица в сообщении не называется. В то же время на сайте министерства в качестве директора Департамента политики восстановления указан Виктор Стеблиненко.

Параллельно в министерстве проводится внутренний аудит процессов, которые имели место до формирования новой команды. В ведомстве отметили, что дополнительную подтвержденную информацию сообщат отдельно.

Напомним, в августе был задержан начальник Николаевского областного ТЦК и СП во время получения очередной части взятки в размере 10 тысяч долларов. В общей сложности правоохранители зафиксировали передачу ему 15 тысяч долларов за помощь военнообязанным в уклонении от мобилизации, снятии с розыска в системе "Оберега" и последующем бронировании.

Ранее также сообщалось, что бывший командир военного городка во Львове и начальник одного из управлений Военной службы правопорядка ВСУ подозреваются в получении взятки в размере 2 млн долларов. По данным следствия, деньги предназначались за содействие застройщику в получении разрешения на строительство жилого комплекса. Кроме того, чиновник якобы вымогал недвижимость стоимостью более 4 млн грн, а часть средств планировал передать членам Кабмина.