У Мінвідновлення проводять слідчі дії через можливий хабар: причетного посадовця відсторонять

В офісі Міністерства відновлення, інфраструктури та транспорту 23 вересня проводять слідчі дії. Вони стосуються директора Департаменту політики відновлення та можливого отримання ним неправомірної вигоди на попередньому місці роботи.

Про це повідомили у Міністерстві відновлення, інфраструктури та транспорту.

За даними відомства, йдеться про можливе отримання хабаря за зняття санкцій із суб’єктів господарювання.

У міністерстві наголосили, що обставини справи не пов’язані з роботою посадовця у відомстві. Міністерство надає правоохоронцям необхідну інформацію та сприяє проведенню слідчих дій.

Посадовця призначили на посаду директора Департаменту політики відновлення у квітні 2026 року. У відомстві заявили, що сьогодні ухвалять рішення про його відсторонення від виконання посадових обов’язків.

"За результатами розслідування та перевірки будуть прийняті відповідні кадрові рішення згідно із законодавством", — повідомили у міністерстві.

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Імені посадовця у повідомленні не називають. Водночас на сайті міністерства директором Департаменту політики відновлення вказаний Віктор Стеблиненко.

Паралельно у Міністерстві триває внутрішній аудит процесів, які відбувалися до формування нової команди. У відомстві зазначили, що додаткову підтверджену інформацію повідомлять окремо.

Нагадаємо, у серпні затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП під час отримання чергової частини хабаря у розмірі 10 тисяч доларів. Загалом правоохоронці зафіксували передачу йому $15 тисяч за допомогу військовозобов’язаним в уникненні мобілізації, знятті з розшуку в "Оберезі" та подальшому бронюванні.

Раніше також повідомлялося, що колишнього командира військового містечка у Львові та начальника одного з управлінь Військової служби правопорядку ЗСУ підозрюють в отриманні $2 млн хабаря. За даними слідства, гроші призначалися за сприяння забудовнику в отриманні дозволу на будівництво житлового комплексу. Крім того, посадовець нібито вимагав нерухомість вартістю понад 4 млн грн, а частину коштів планував передати членам Кабміну.