Новый Гражданский кодекс: в выходные можно будет не отвечать в рабочих чатах, — Стефанчук

В новом проекте Гражданского кодекса Украины предлагается закрепить право на информационное спокойствие. Оно будет предусматривать, что в выходные и нерабочее время человека нельзя будет беспокоить по рабочим вопросам.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время официальной презентации нового Гражданского кодекса Украины.

По его словам, законопроект значительно расширяет перечень личных неимущественных прав. В частности, речь идет о защите права на жизнь, здоровье, репродуктивных прав, репутации и частной жизни.

Кроме того, в документе предусмотрены права, связанные с современными средствами коммуникации. Речь идет о мессенджерах, сайтах, аудио- и видеосвязи, а также об искусственном интеллекте.

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Кроме того, в законопроекте впервые предлагается закрепить право на забвение. По словам Стефанчука, оно призвано защитить человека от пожизненного преследования из-за ошибок, которые он мог совершить в детстве.

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Еще одним нововведением должно стать право на информационное спокойствие.

"В то время, когда у человека выходной, нерабочий день, его не имеют права беспокоить по вопросам, связанным с рабочей коммуникацией", — заявил Стефанчук.

Отдельные положения нового кодекса будут касаться вещного права, интеллектуальной собственности и искусственного интеллекта. В частности, планируется урегулировать вопросы авторских прав, патентов, лицензий, а также объектов, созданных с помощью ИИ.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Украине в ближайшее время может вырасти до 44 тысяч гривен, тогда как рост минимальной зарплаты может превысить уровень инфляции.

В то же время минимальная заработная плата в Украине в настоящее время составляет 169 евро, или около 8,7 тысячи гривен в месяц. Это самый низкий показатель среди стран-кандидатов на вступление в ЕС.