Новий Цивільний кодекс: у вихідні можна буде не відповідати в робочих чатах, — Стефанчук

У новому проєкті Цивільного кодексу України пропонують закріпити право на інформаційний спокій. Воно передбачатиме, що у вихідний та неробочий час людину не можна буде турбувати з робочих питань.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час офіційної презентації нового Цивільного кодексу України.

За його словами, проєкт значно розширює перелік особистих немайнових прав. Зокрема, йдеться про захист права на життя, здоров’я, репродуктивні права, репутацію та приватність.

Окремо в документі передбачені права, пов’язані із сучасними способами комунікації. Це стосується месенджерів, сайтів, аудіо- та відеокомунікації, а також штучного інтелекту.

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Також у проєкті вперше пропонують закріпити право на забуття. Воно, за словами Стефанчука, має захищати людину від довічного переслідування через помилки, які вона могла зробити в дитинстві.

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Ще одним нововведенням має стати право на інформаційний спокій.

“У той час, коли в людини є вихідний, неробочий, його не мають право потурбувати по питаннях робочої комунікації”, — заявив Стефанчук.

Окремі положення нового кодексу стосуватимуться речового права, інтелектуальної власності та штучного інтелекту. Зокрема, планують врегулювати питання авторських прав, патентів, ліцензій, а також об’єктів, створених за допомогою ШІ.

Раніше повідомлялося, що середня зарплата в Україні найближчим часом може зрости до 44 тисяч гривень, тоді як зростання мінімальної зарплати може перевищити рівень інфляції.

Водночас мінімальна зарплата в Україні нині становить 169 євро, або близько 8,7 тисячі гривень на місяць. Це найнижчий показник серед країн-кандидатів на вступ до ЄС.