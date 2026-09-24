СМИ сообщили о трехсторонней встрече США, РФ и Украины: в Киеве и Москве ответили

В Офисе президента опровергли информацию о трехсторонней встрече украинской делегации с представителями России на территории США. Советник президента Дмитрий Литвин заявил, что делегация уже возвращается в Украину.

Сообщения СМИ о возможной трехсторонней встрече украинской делегации с представителями России в США не соответствуют действительности. Источники телеканала "24" получили комментарий по этому поводу из Офиса президента.

Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин подчеркнул, что переговоров на территории США не будет.

"Украинская делегация направляется в Украину, у ZN.UA нет источников в делегации", — отметил он.

Материал о якобы достигнутых договоренностях появился именно на сайте ZN.UA. Издание сообщало, что стороны договорились о проведении трехсторонней встречи уже сегодня.

В Кремле отреагировали на фейк

Представитель Дмитриева назвал фейком публикации украинских СМИ о якобы запланированных трехсторонних переговорах с участием Украины в Нью-Йорке.

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"Никаких трехсторонних встреч в Нью-Йорке не запланировано и проводиться они не будут", — заявил он.

Ранее сообщалось, что среди вероятных участников называли главу Офиса президента Кирилла Буданова, главу Службы внешней разведки Рустема Умерова, представителей Дональда Трампа Джареда Кушнера и Стива Виткоффа, а также спецпосланника Владимира Путина Кирилла Дмитриева, который накануне отправился в США.

Напомним, ранее ZN.UA со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах сообщало, что в Нью-Йорке готовятся секретные трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией по вопросам энергетического перемирия и свободы судоходства. По информации собеседника издания, эти договоренности якобы были достигнуты во время личной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Кроме того, в Кремле заявили, что не слышали отказа Зеленского приехать в Москву. Так пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отреагировал на ставшую вирусной ответ украинского президента российскому журналисту в Нью-Йорке.