ЗМІ повідомили про тристоронню зустріч США, РФ та України: у Києві та Москві відповіли

В Офісі президента спростували інформацію про тристоронню зустріч української делегації з росіянами на території США. Радник президента Дмитро Литвин заявив, що делегація вже повертається до України.

Повідомлення медіа про можливу тристоронню зустріч української делегації з представниками Росії у США не відповідають дійсності. Коментар з цього приводу в Офісі президента отримали джерела 24 Каналу.

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин наголосив, що переговорів на американській території не буде.

"Українська делегація на шляху в Україну, у ZN.UA немає джерел в делегації", – зазначив він.

Матеріал про нібито досягнуті домовленості з'явився саме в ZN.UA. Видання писало, що сторони погодили проведення тристоронньої зустрічі вже сьогодні.

В Кремлі відреагували на фейк

Представник Дмітрієва назвав фейком публікації українських медіа про нібито заплановані тристоронні переговори за участю України в Нью-Йорку.

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"Жодні тристоронні зустрічі в Нью-Йорку не заплановані та проводитися не будуть", – заявив він.

Раніше повідомлялося, що серед імовірних учасників називали керівника Офісу президента Кирила Буданова, голову Служби зовнішньої розвідки Рустема Умєрова, представників Дональда Трампа Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, а також спецпосланця Володимира Путіна Кирила Дмітрієва, який напередодні вирушив до США.

Нагадаємо, раніше ZN.UA з посиланням на власні джерела в дипломатичних колах повідомляло, що в Нью-Йорку готують таємні тристоронні переговори України, США і Росії щодо енергетичного перемир'я та свободи судноплавства. За інформацією співрозмовника видання, ці домовленості нібито досягли під час особистої зустрічі Володимира Зеленського й Дональда Трампа.

Також у Кремлі заявили, що не чули відмови Зеленського приїхати до Москви. Так речник Путіна Дмитро Пєсков відреагував на вірусну відповідь українського президента російському журналісту в Нью-Йорку.