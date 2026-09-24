У Нью-Йорку пройдуть тристоронні перемовини США, РФ і України: тема — енергетичне перемир'я, — ЗМІ

У Нью-Йорку за домовленістю Зеленського та Трампа готують таємні тристоронні переговори України, США і РФ щодо енергетичного перемир'я та свободи судноплавства.

У Нью-Йорку очікується проведення тристоронніх переговорів за участю представників України, Сполучених Штатів Америки та Росії. Про це повідомляє видання "Дзеркало тижня" (ZN.UA), посилаючись на власні джерела в дипломатичних колах.

За інформацією співрозмовника видання, домовленості про проведення цієї зустрічі були досягнуті під час особистих переговорів президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Склад делегацій та ключові учасники

Сформовано конкретні склади представництв усіх трьох сторін, залучених до дипломатичного процесу:

Від України: керівник Офісу Президента Кирило Буданов та голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

керівник Офісу Президента Кирило Буданов та голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. Від США: спеціальні представники Джаред Кушнер і Стів Віткофф.

спеціальні представники Джаред Кушнер і Стів Віткофф. Від Росії: спецпосланник Володимира Путіна Кірілл Дмитрієв, який вже вилетів до Сполучених Штатів для участі в переговорах.

Видео дня

Центральною темою обговорення має стати так зване "енергетичне перемир’я". Учасники переговорів плануватимуть узгодити спільне трактування цього поняття, а також визначити дієві механізми контролю за дотриманням домовленостей.

Новина доповнюється…