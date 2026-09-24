В Нью-Йорке пройдут трехсторонние переговоры между США, РФ и Украиной: тема — энергетическое перемирие, — СМИ

В Нью-Йорке по договоренности Зеленского и Трампа готовятся секретные трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ по вопросам энергетического перемирия и свободы судоходства.

В Нью-Йорке ожидается проведение трехсторонних переговоров с участием представителей Украины, Соединённых Штатов Америки и России. Об этом сообщает издание "Зеркало недели" (ZN.UA) со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

По информации собеседника издания, договоренности о проведении этой встречи были достигнуты в ходе личных переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Состав делегаций и ключевые участники

Определен конкретный состав представительств всех трех сторон, участвующих в дипломатическом процессе:

От Украины: руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.

руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. От США: специальные представители Джаред Кушнер и Стив Виткофф.

специальные представители Джаред Кушнер и Стив Виткофф. От России: спецпосланник Владимира Путина Кирилл Дмитриев, который уже вылетел в Соединенные Штаты для участия в переговорах.

Видео дня

Центральной темой обсуждения должно стать так называемое "энергетическое перемирие". Участники переговоров намерены согласовать общее толкование этого понятия, а также определить эффективные механизмы контроля за соблюдением договоренностей.

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