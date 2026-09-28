Тревоги могут повлиять на работу Рады: народный депутат раскрыл план на случай продолжительных атак (видео)

В связи с продолжающимися воздушными тревогами в столице народные депутаты разрабатывают механизм круглосуточной работы Верховной Рады и готовы проводить заседания даже ночью.

Верховная Рада может изменить график работы и проводить пленарные заседания ночью, если из-за воздушных тревог днем не удастся полноценно работать. Об этом в эфире "Вечер.LIVE" заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Козырь.

По словам народного депутата, руководство Верховной Рады и народные избранники ищут способы обеспечить непрерывность законотворческого процесса в условиях постоянных угроз с воздуха, ведь серьезные вызовы в сфере безопасности вынуждают адаптировать рабочий график к реалиям военного положения.

Сергей Козырь считает, что в настоящее время рассматривается возможность использования перерывов между воздушными тревогами, когда депутаты могут безопасно вернуться к работе.

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"У нас же нет круглосуточной тревоги. Есть перерывы по 2–3 часа. Поэтому будем собираться на 2–3 часа круглосуточно, если этого потребует ситуация", — пояснил Сергей Козырь.

По его словам, в парламенте уже разрабатывают механизм работы в случае реализации такого сценария.

Таким образом, по словам Козыря, парламент готов при необходимости переносить часть работы на ночное время, чтобы не упускать возможность проводить заседания из-за длительных воздушных тревог. В то же время слова Козира о возможности круглосуточной работы являются его заявлением о разрабатываемом механизме, а не сообщением об уже принятом решении Верховной Рады о регулярном проведении ночных заседаний.

Как работает Верховная Рада во время тревог

Верховная Рада Украины вынуждена систематически корректировать свой график с учетом условий безопасности из-за продолжающихся воздушных тревог в столице. В настоящее время народные депутаты и руководство парламента ищут решения, которые позволят не приостанавливать законотворческий процесс даже в условиях постоянной угрозы со стороны РФ.

Так, согласно действующим правилам, при проведении пленарных заседаний Верховной Рады предусмотрены обязательные перерывы в случае объявления воздушной тревоги.

В момент звучания сирены председатель парламента призывает народных избранников и сотрудников аппарата немедленно прекратить рассмотрение вопросов и перейти в безопасные места в соответствии с разработанной схемой укрытия.

Впрочем, по словам председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, в Верховной Раде уже созданы необходимые условия для работы депутатов непосредственно в укрытии.

"Мы должны сделать всё для того, чтобы по адресу улица Михаила Грушевского, 5 мы могли не просто во время атак или воздушных тревог спускаться в укрытие, как это делает всё население Украины, а и работать в укрытии", – сказал Стефанчук во время брифинга 28 сентября.

Спикер отметил, что в убежище уже предусмотрена возможность полноценной работы народных депутатов, в частности голосования.

"Украинский парламент создал все условия для того, чтобы депутаты могли там работать. Мы обеспечили надлежащие условия для голосования. Уважаемые журналисты, вы были там, вы пробовали голосовать. Я думаю, что вы подтвердите, насколько это современно, удобно и не вызывает никаких вопросов", – отметил Стефанчук.

Таким образом, по словам спикера парламента, во время воздушных тревог депутаты должны не только укрываться, но и, при необходимости, продолжать там законодательную работу.

Напомним, 1 сентября Верховная Рада не смогла набрать достаточно голосов за ряд законопроектов, необходимых для получения Украиной финансовой помощи. Спикер парламента Руслан Стефанчук после этого извинился перед украинцами и заявил: "Мне очень стыдно за сегодняшний день работы".

Кроме того, мы сообщали, что аппаратом Верховной Рады принимаются меры для обеспечения продолжения работы парламента на фоне постоянных воздушных тревог в Киеве.