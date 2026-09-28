Тривоги можуть змінити роботу Ради: нардеп розкрив план на випадок тривалих атак (відео)

Через тривалі повітряні тривоги у столиці народні депутати опрацьовують механізм цілодобової роботи Верховної Ради та готові проводити засідання навіть уночі.

Верховна Рада може змінити графік роботи та проводити пленарні засідання вночі, якщо через повітряні тривоги вдень не вдаватиметься повноцінно працювати. Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив народний депутат від "Слуги народу" Сергій Козир.

За словами нардепа, керівництво Верховної Ради та народні обранці шукають шляхи для забезпечення безперервного законотворчого процесу в умовах постійних повітряних загроз, адже запеклі безпекові виклики змушують адаптувати робочий графік під реалії воєнного стану.

Сергій Козир вважає, що зараз розглядається можливість використання проміжків між повітряними тривогами, коли депутати можуть безпечно повернутися до роботи.

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"У нас же немає 24/7 тривоги. Є проміжки 2-3 години. Тому будемо збиратися на 2-3 години цілодобово, якщо цього буде потребувати ситуація", — пояснив Сергій Козир.

За його словами, у парламенті вже опрацьовують механізм роботи за такого сценарію.

Таким чином, за його словами Козиря, парламент готовий за необхідності переносити частину роботи на нічний час, щоб не втрачати можливість проводити засідання через тривалі повітряні тривоги. Водночас слова Козира про можливість цілодобової роботи є його заявою про опрацьовуваний механізм, а не повідомленням про вже ухвалене рішення Верховної Ради щодо регулярного проведення нічних засідань.

Як Верховна Рада працює під час тривог

Верховна Рада України змушена системно адаптувати свій графік до безпекових умов через тривалі повітряні тривоги у столиці. Наразі народні депутати та керівництво парламенту шукають рішення, які дозволять не зупиняти законотворчий процес навіть за умов постійних загрози з боку РФ.

Так, за чинними правилами, проведення пленарних засідань Верховної Ради передбачає обов'язкові перерви у разі оголошення повітряної тривоги.

У момент лунання сирени Голова парламенту закликає народних обранців та працівників апарату негайно зупинити розгляд питань і перейти до безпечних місць відповідно до розробленої схеми укриття.

Втім, за словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, у Верховній Раді вже створили необхідні умови для роботи депутатів безпосередньо в укритті.

"Ми повинні зробити все для того, щоб за адресою вулиця Михайла Грушевського, 5 ми змогли не просто під час атак чи повітряних тривог спускатися в укриття, як це робить все населення України, а в укритті працювати", – сказав Стефанчук під час брифінгу 28 вересня.

Спікер зазначив, що в укритті вже передбачили можливість повноцінної роботи народних депутатів, зокрема голосування.

"Український парламент створив усі умови для того, щоб депутати працювали там. Ми забезпечили відповідні підстави для голосування. Шановні журналісти, ви були там, ви пробували голосувати. Я думаю, що ви підтвердите, наскільки це сучасно, зручно і немає ніяких питань", – зазначив Стефанчук.

Таким чином, за словами голови парламенту, під час повітряних тривог депутати мають не лише переходити в укриття, а й за необхідності продовжувати там законодавчу роботу.

Нагадаємо, 1 вересня Верховна Рада не змогла набрати достатньо голосів за низку законопроєктів, необхідних для отримання Україною фінансової допомоги. Спікер парламенту Руслан Стефанчук після цього перепросив українців і заявив: "Мені дуже соромно за сьогоднішній день роботи".

Також ми писали, що апарат Верховної Ради вживає заходів, щоб парламент продовжував працювати під час постійних повітряних тривог у Києві.