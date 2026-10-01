Премьер-министр Болгарии Румен Радев резко отреагировал на ярлык "пророссийского политика", заявив о своём безразличии к поддержке Москвы и призвав Европу заменить оружие на дипломатию.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев отверг обвинения в пророссийских взглядах, заявив, что его критикуют за подход к завершению войны России против Украины, отличающийся от политического мейнстрима. Об этом он сказал в интервью Euronews во время саммита по вопросам обороны и космоса 1 октября.

"Это типично и очень печально, что если вы отклоняетесь от политического мейнстрима, вас сразу называют пророссийским. Это не соответствует действительности", — заявил Радев.

Он отметил, что его не интересует поддержка России, а своим приоритетом политик назвал поиск способа как можно скорее завершить войну. По словам болгарского премьера, он не действует в интересах Кремля, а заботится в первую очередь о стабильности в Европе.

Видео дня

"Мне плевать на поддержку России. Но я ценю реалистичный подход и поиск пути к миру как можно скорее, поскольку эта война истощает наши социальные и экономические системы практически каждый день", — добавил Радев.

Действительно, с момента прихода к власти летом политик неоднократно призывал ЕС активнее задействовать дипломатию для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Подобная риторика вызвала волну критики в Евросоюзе, из-за чего Радева и стали называть промосковским лидером.

Что говорит Радев о войне

Премьер-министр Болгарии выступает за более активное дипломатическое взаимодействие с Москвой с целью прекращения войны России против Украины. Журналисты Euronews отмечают, что после прихода Радева к власти летом 2026 года он неоднократно призывал к дипломатическому диалогу с Россией.

Радев также считает, что Европе следует пересмотреть соотношение военных, экономических и дипломатических инструментов. По его мнению, нынешний подход Брюсселя слишком сильно сосредоточен на "оружии и деньгах".

"Нашим главным приоритетом должно быть стремление к миру и работа на благо мира", — сказал болгарский премьер. Он добавил, что потенциал дипломатии ещё не исчерпан.

В то же время позиция Радева отличается от подхода многих других стран ЕС. По данным Euronews, ранее в Евросоюзе обсуждалась возможность прямого взаимодействия с Россией и назначения специального представителя для переговоров по поводу войны, однако большинство государств-членов высказывало сомнения относительно готовности Москвы к настоящим мирным переговорам.

Напомним, в июле 2026 года Болгария заявила о прекращении поставок Украине оружия и боеприпасов из своих запасов, объяснив это исчерпанием возможностей. В то же время премьер Румен Радев заявил, что София готова и в дальнейшем оказывать техническую поддержку — в частности, ремонтировать и восстанавливать украинскую военную технику. По его словам, Болгария уже передала Украине 13 пакетов военной помощи.

Кроме того, мы писали, что Болгария отказалась от российского газа после призыва Трампа в ООН.