Болгария отказывается от российского газа после призыва Трампа в ООН

Болгария намерена расторгнуть контракт на транзит российского газа в 2026 году. Так страна отреагировала на призыв главы Белого дома Дональда Трампа к Евросоюзу отказаться от энергоносителей из РФ.

Контракты на использование или транзит российского природного газа должны быть расторгнуты, об этом на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил премьер-министр Болгарии Росен Желязков.

"Мы, как часть Европейского союза, присоединимся к решениям Союза о приостановке в краткосрочной перспективе – до 2026 года – действия контрактов на использование или транзит российского природного газа", – подчеркнул глава болгарского правительства.

Он уточнил, что к 2026 году контракты на использование или транзит российского природного газа должны быть расторгнуты, а в долгосрочной перспективе – к 2028 году – он должен быть полностью исключен с болгарского энергетического рынка.

Желязков подчеркнул, что все потребление природного газа в Болгарии, как для промышленности, так и для населения, покрывается импортом сжиженного газа, поставляемого через специализированные терминалы.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН написала, что к 2027 году Европа "окончательно покончит с российским ископаемым топливом".

Однако не все в Евросоюзе поддерживают эту инициативу. Так, Венгрия не собирается отказываться от импорта российских нефти и газа. Глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что без энергоносителей из РФ безопасное энергоснабжение Венгрии невозможно.

Не отстает от Венгрии и Словакия, премьер-министр которой, Роберт Фицо, еще в июле подчеркнул, что Словацкая Республика никогда не поддержит инициативу REPowerEU, предусматривающую отказ стран Европейского Союза от российского газа с 1 января 2028 года.

Свой отказ глава словацкого правительства объяснил тем, что REPowerEU нанесет вред словацким домохозяйствам и экономике, а также еще больше снизит конкурентоспособность всего ЕС.

Тем временем Турция подписала контракт с одной из крупнейших независимых интегрированных энергетических и товарных групп Mercuria на поставку сжиженного газа из США.

Начиная с 2026 года, в рамках соглашения Турция будет получать около 4 миллиардов кубометров СПГ ежегодно, что в общей сложности составляет около 70 миллиардов кубометров природного газа, с погрузочных терминалов в США, а также с газификационных установок в Турции, Европе и Северной Африке.