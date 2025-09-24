Удар по "Газпрому": Турция подписала с США газовое соглашение на 20 лет

С 2026 года Турция начнет закупать сжиженный природный газ (СПГ) У США. Поставки будут происходить как с наливных терминалов в США, так и в частности с терминалов Европы и Северной Африки.

Соответствующее соглашение между турецкой энергетической компанией BOTAŞ и одной из крупнейших независимых интегрированных энергетических и товарных групп Mercuria подписали генеральный директор BOTAŞ Абдулвахит Фидан и президент Mercuria Даниэль Йегги в Турецком доме в Нью-Йорке. Об этом в своем X написал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

Согласно обнародованной информации, начиная с 2026 года, в рамках поставок Турция будет получать около 4 миллиардов кубометров СПГ ежегодно, что в общей сложности составляет около 70 миллиардов кубометров природного газа, с погрузочных терминалов в США, а также с газификационных установок в Турции, Европе и Северной Африке.

"Это соглашение, повышающее эффективность BOTAŞ в мировой торговле СПГ, также будет способствовать реализации нашей страной своих планов по обеспечению долгосрочной безопасности поставок, стабильности цен и диверсификации источников", – подчеркнул Байрактар.

Соглашение охватывает период с 2026 по 2045 годы.

Также BOTAŞ подписала долгосрочное предварительное соглашение о поставках СПГ с Woodside. Стороны договорились, что начиная с 2030 года в течение 9 лет BOTAŞ будет получать около 5,8 миллиардов кубометров СПГ, в основном из проекта Louisiana LNG.

На данный момент Турция закупает газ в России, и он идет в страну через газопровод "Турецкий поток". За первое полугодие 2025 года через этот маршрут в Европу поступило 9,93 млрд куб. м газа — немного больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В прошлом году Россия поставила в Турцию немногим более 21 млрд куб. м трубопроводного газа, а с учетом поставок СПГ этот объем превысил 21,5 млрд куб. м

Тем временем в Турции активно проводят георазведку своих месторождений. Так весной этого года на скважине Гектепе-3 в Черном море нашли новое месторождение природного газа в объеме 75 млрд кубометров, экономическая ценность которого оценивается в $30 млрд.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана этого хватит, чтобы удовлетворить потребности всех домохозяйств в стране в течение 3,5 лет.

