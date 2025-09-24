Удар по "Газпрому": Туреччина підписала зі США газову угоду на 20 років

З 2026 року Туреччина почне закуповувати скраплений природний газ (СПГ) у США. Поставки відбуватимуться як з наливних терміналів у США, так і зокрема з терміналів Європи та Північної Африки.

Відповідну угоду між турецькою енергетичною компанією BOTAŞ та однією з найбільших незалежних інтегрованих енергетичних і товарних груп Mercuria підписали генеральний директор BOTAŞ Абдулвахіт Фідан і президент Mercuria Даніель Йеггі в Турецькому домі в Нью-Йорку. Про це у своєму X написав міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар.

Згідно з оприлюдненою інформацією, починаючи з 2026 року, в рамках поставок Туреччина отримуватиме близько 4 мільярдів кубометрів СПГ щорічно, що загалом становить приблизно 70 мільярдів кубометрів природного газу, з навантажувальних терміналів у США, а також із газифікаційних установок у Туреччині, Європі та Північній Африці.

"Ця угода, що підвищує ефективність BOTAŞ у світовій торгівлі СПГ, також сприятиме реалізації нашою країною своїх планів щодо забезпечення довгострокової безпеки поставок, стабільності цін і диверсифікації джерел", — наголосив Байрактар.

Угода охоплює період з 2026 по 2045 роки.

Також BOTAŞ підписала довгострокову попередню угоду про постачання СПГ з Woodside. Сторони домовилися, що починаючи з 2030 року протягом 9 років BOTAŞ отримуватиме близько 5,8 мільярда кубометрів ЗПГ, переважно з проєкту Louisiana LNG.

Наразі Туреччина закуповує газ у Росії, і він йде в країну через газопровід "Турецький потік". За перше півріччя 2025 року через цей маршрут до Європи надійшло 9,93 млрд куб. м газу — трохи більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Минулого року Росія поставила в Туреччину трохи більше ніж 21 млрд куб. м трубопровідного газу, а з урахуванням поставок СПГ цей обсяг перевищив 21,5 млрд куб. м.

Тимчасом у Туреччині активно проводять георозвідку своїх родовищ. Так навесні цього року на свердловині Гектепе-3 в Чорному морі знайшли нове родовище природного газу в обсязі 75 млрд кубометрів, економічна цінність якого оцінюється в $30 млрд.

За словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана цього вистачить, щоб задовольнити потреби всіх домогосподарств у країні протягом 3,5 років.

Нагадаємо, чому поставки палива з Росії до ЄС тривають і коли вони припиняться.

Також повідомлялося, чому Європа поки не готова відмовитися від російського газу, і як Угорщина пішла проти Трампа, який зажадав припинити купівлю газу в РФ.