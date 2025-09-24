Болгарія відмовляється від російського газу після заклику Трампа в ООН

Болгарія має намір розірвати контракт на транзит російського газу у 2026 році. Так країна відреагувала на заклик глави Білого дому Дональда Трампа до Євросоюзу відмовитися від енергоносіїв із РФ.

Контракти на використання або транзит російського природного газу мають бути розірвані, про це на сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков.

"Ми, як частина Європейського союзу, приєднаємося до рішень Союзу щодо призупинення в короткостроковій перспективі — до 2026 року — дії контрактів на використання або транзит російського природного газу", — наголосив глава болгарського уряду.

Він уточнив, що до 2026 року контракти на використання або транзит російського природного газу мають бути розірвані, а в довгостроковій перспективі — до 2028 року — він має бути повністю виключений із болгарського енергетичного ринку.

Желязков наголосив, що все споживання природного газу в Болгарії, як для промисловості, так і для населення, покривається імпортом скрапленого газу, що поставляється через спеціалізовані термінали.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН написала, що до 2027 року Європа "остаточно покінчить із російським викопним паливом".

Однак не всі в Євросоюзі підтримують цю ініціативу. Так, Угорщина не збирається відмовлятися від імпорту російських нафти і газу. Глава МЗС країни Петер Сійярто заявив, що без енергоносіїв з РФ безпечне енергопостачання Угорщини неможливе.

Не відстає від Угорщини і Словаччина, прем'єр-міністр якої, Роберт Фіцо, ще в липні наголосив, що Словацька Республіка ніколи не підтримає ініціативу REPowerEU, яка передбачає відмову країн Європейського Союзу від російського газу з 1 січня 2028 року.

Свою відмову очільник словацького уряду пояснив тим, що REPowerEU завдасть шкоди словацьким домогосподарствам та економіці, а також ще більше знизить конкурентоспроможність усього ЄС.

Тим часом Туреччина підписала контракт з однією з найбільших незалежних інтегрованих незалежних енергетичних і товарних груп Mercuria на постачання скрапленого газу зі США.

Починаючи з 2026 року, в рамках угоди Туреччина отримуватиме близько 4 мільярдів кубометрів СПГ щорічно, що загалом становить близько 70 мільярдів кубометрів природного газу, з навантажувальних терміналів у США, а також з газифікаційних установок у Туреччині, Європі та Північній Африці.