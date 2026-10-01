"Чхати я на них хотів": прем'єр Болгарії відповів ЄС на звинувачення у зв'язках з РФ

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев жорстко відреагував на тавро "проросійського політика", заявивши про байдужість до підтримки Москви та закликав Європу змінити зброю на дипломатію.

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев відкинув звинувачення у проросійських поглядах, заявивши, що його критикують через відмінний від політичного мейнстриму підхід до завершення війни Росії проти України. Про це він сказав в інтерв’ю Euronews під час саміту з питань оборони та космосу 1 жовтня.

"Це типово і дуже сумно, що якщо ви відхиляєтеся від політичного мейнстриму, вас одразу називають проросійським. Це не відповідає реальності", — заявив Радев.

Він зазначив, що його не цікавить підтримка Росії, а своїм пріоритетом політик назвав пошук способу якнайшвидше завершити війну. За словами болгарського прем’єра, він не діє в інтересах Кремля, а дбає першочергово про європейську стабільність.

Видео дня

"Мені чхати на підтримку Росії. Але я ціную реалістичний підхід і пошук шляху до миру якомога швидше, оскільки ця війна виснажує наші соціальні та економічні системи майже щодня", — додав Радев.

Дійсно, з моменту приходу до влади влітку політик неодноразово закликав ЄС активніше залучати дипломатію для досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Подібна риторика спричинила хвилю критики в Євросоюзі, чому Радева і почали називати промосковським лідером.

Що каже Радев про війну

Болгарський прем’єр виступає за активнішу дипломатичну взаємодію з Москвою задля припинення війни Росії проти України. Журналісти Euronews зазначають, що після приходу Радева до влади влітку 2026 року він неодноразово закликав до дипломатичного діалогу з Росією.

Радев також вважає, що Європі варто переглянути співвідношення військових, економічних і дипломатичних інструментів. На його думку, нинішній підхід Брюсселя занадто сильно зосереджений на "зброї та грошах".

"Нашим головним пріоритетом має бути говорити та працювати заради миру", — сказав болгарський прем’єр. Він додав, що потенціал дипломатії ще не вичерпаний.

Водночас позиція Радева відрізняється від підходу багатьох інших країн ЄС. За даними Euronews, раніше в Євросоюзі обговорювали можливість прямої взаємодії з Росією та призначення спеціального представника для переговорів щодо війни, однак більшість держав-членів висловлювала застереження щодо готовності Москви до справжніх мирних переговорів.

Нагадаємо, в липні 2026 року Болгарія заявила про припинення постачання Україні зброї та боєприпасів зі своїх запасів, пояснивши це вичерпанням можливостей. Водночас прем’єр Румен Радев заявив, що Софія готова й надалі надавати технічну підтримку — зокрема ремонтувати та відновлювати українську військову техніку. За його словами, Болгарія вже передала Україні 13 пакетів військової допомоги.

Також ми писали, що Болгарія відмовилася від російського газу після заклику Трампа в ООН.