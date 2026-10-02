Юрия Корявченко снова заметили в Испании: где отдыхает Юзик из "Слуга народа" (видео)

Народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, известный как Юзик из "Квартала 95", вновь оказался на испанском побережье.

Депутата Верховной Рады от партии "Слуга народа" Юрия Корявченкова, известного зрителям "Квартала 95" как Юзик, заметили на отдыхе на испанском побережье, где у него есть элитная недвижимость на Коста-Браве. Видео показал волонтер и блогер Сергей Стерненко. Он связывает отсутствие депутатов с провалом законов, необходимых для привлечения $29,5 млрд западного финансирования на оборону.

Активист подчеркнул, что Украине не хватает средств как на перехват воздушных целей, так и на пассивную защиту объектов.

"А еще для противодействия новым российским угрозам нам нужно финансирование как активных, так и пассивных средств обороны. С финансированием большие проблемы, потому что Рада не принимает необходимые законы. А как она может это сделать? Юзик снова уехал в Испанию. Пророссийский Гетманцев вносит поправки, чтобы сократить поставки дронов в армию. Левочкин никак не вернется с Лазурного побережья Франции. Занятые народные депутаты. Парламентарии воюющей страны", – написал он.

Видео дня

В марте "Украинская правда" уже обнаружила Корявченкова именно на Коста-Браве. Там с начала полномасштабного вторжения проживает его семья. В январе 2025 года жена депутата Татьяна Корявченкова приобрела под Барселоной квартиру площадью 90,9 кв. м, которую нардеп впоследствии внес в декларацию.

Дело Юзика

НАБУ расследует возможные неофициальные доплаты "в конвертах" депутатам от партии "Слуга народа". 13 марта 2026 года Корявченков побывал на допросе в бюро, а уже 14 марта пересек границу на собственном автомобиле через пункт "Краковец". Детали дела ни он, ни его представители не комментировали.

Сам депутат уверяет, что находится в Испании легально и за свой счет. Верховная Рада отказалась официально раскрывать данные о его выездах за границу, сославшись на военное положение. Несмотря на критику и важные голосования по вопросам международной помощи, Юзика по-прежнему регулярно замечают в Каталонии: последний такой случай журналисты зафиксировали 29 сентября 2026 года, когда он прилетел рейсом из Кракова в Жирону.

Ранее сообщалось, что в течение последнего года в обществе неоднократно звучали обвинения в "усталости" народных депутатов от работы — в том числе и представителей президентской фракции. А в декабре 2025 года, после расследований НАБУ и САП, появились данные о возможных неофициальных доплатах отдельным народным депутатам "в конвертах": по версии следствия, средства могли передаваться в офисе бизнесмена и депутата Юрия Киселя.

Кроме того, мы писали, что Юрий Корявченков, который, по сообщениям СМИ, якобы покинул Украину в конце 2025 года, впоследствии вернулся в страну.