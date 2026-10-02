Юрія Корявченка знову побачили в Іспаії: де відпочиває Юзік зі "Слуги народу" (відео)

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Корявченков, відомий як Юзік із "Кварталу 95", знову опинився на іспанському узбережжі.

Нардепа від "Слуги народу" Юрій Корявченков, відомий глядачам "Кварталу 95" як Юзік, помітили на відпочивку на іспанському узбережжі, де має елітну нерухомість на Коста-Браві. Відео оприлюднив волонтер і блогер Сергій Стерненко. Він пов'язує відсутність депутатів із провалом законів, потрібних для залучення $29,5 млрд західного фінансування на оборону.

Активіст наголосив, що Україні бракує грошей і на перехоплення повітряних цілей, і на пасивний захист об'єктів.

"А ще для протидії новим російським загрозам нам потрібне фінансування як активних так і пасивних засобів оборони. Із фінансуванням великі проблеми, бо Рада не приймає необхідні закони. А як вона може це зробити? Юзік у Іспанію поїхав знову. Проросійський Гетманцев подає правки, щоб зменшити постачання дронів до армії. Льовочкін ніяк не повернеться з Лазурового узбережжя Франції. Зайняті нардепи. Парламентарі воюючої країни", – написав він.

Видео дня

У березні "Українська правда" вже знаходила Корявченкова саме на Коста-Браві. Там із початку повномасштабного вторгнення мешкає його родина. У січні 2025-го дружина депутата Тетяна Корявченкова придбала під Барселоною квартиру площею 90,9 кв. м, яку нардеп згодом вніс до декларації.

Справа Юзіка

НАБУ розслідує можливі неофіційні доплати "у конвертах" депутатам від "Слуги народу". 13 березня 2026 року Корявченков побував на допиті в бюро, а вже 14 березня перетнув кордон власним автомобілем через пункт "Краківець". Деталі справи ні він, ні його представники не коментували.

Сам депутат запевняє, що перебуває в Іспанії легально й на свої гроші. Верховна Рада відмовилася офіційно розкривати дані про його закордонні виїзди, посилаючись на воєнний стан. Попри критику та важливі голосування щодо міжнародної допомоги, Юзіка й далі регулярно фіксують у Каталонії: останній такий випадок журналісти задокументували 29 вересня 2026 року, коли він прилетів рейсом із Кракова до Жирони.

Раніше повідомлялося, що впродовж останнього року в суспільстві неодноразово лунали закиди про "втому" народних депутатів від роботи – зокрема й представників президентської фракції. А в грудні 2025 року, після розслідувань НАБУ та САП, з'явилися дані про можливі неофіційні доплати окремим нардепам "у конвертах": за версією слідства, кошти могли передавати в офісі бізнесмена й депутата Юрія Кісєля.

Крім того, ми писали, що Юрій Корявченков, який, за повідомленнями медіа, нібито залишив Україну наприкінці 2025 року, згодом повернувся до країни.