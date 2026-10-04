США планируют частичный вывод своих войск из Европы: что задумал Трамп

Министр обороны США Пит Хегсет заявил о возможном переброске части американских военнослужащих из Европы в Западное полушарие для усиления борьбы с международными наркокартелями.

В США рассматривают варианты перераспределения военного контингента, который в настоящее время находится в Европе. Как пишет издание The Hill, об этом во время беседы с журналистами в Колорадо-Спрингс сообщил глава министерства обороны США Пит Хегсет.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что на фоне активизации операций против наркокартелей часть американских военных сил может быть переброшена из Европы в Западное полушарие или возвращена на территорию США.

В настоящее время министерство обороны проводит шестимесячный обзор своей военной дислокации в Европе. Итоги этого анализа планируется подвести в декабре.

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При этом Пит Хегсет подчеркнул, что план президента США Дональда Трампа предусматривает более значительное "распределение нагрузки" между союзниками в Европе. По его словам, США ожидают, что европейские члены НАТО возьмут на себя большую ответственность за обеспечение обороны на континенте.

Кроме того, Вашингтон планирует углублять военное сотрудничество со странами Центральной и Южной Америки. Хегсет назвал среди партнеров США Эквадор, Гондурас, Гватемалу и Панаму. Он отметил, что часть американских сил может быть размещена в другой точке Западного полушария для проведения операций против организаций, которые Вашингтон признал террористическими.

"Мы, безусловно, расширяем наше присутствие и влияние в Центральной и Южной Америке совместно с партнерами", — заявил Хегсет. По его словам, у США появился "целый ряд новых экономических и военных возможностей" благодаря сотрудничеству со странами региона.

Изменение стратегии США: что будет означать для союзников новое заявление Хегсета

Такой подход соответствует положениям Стратегии национальной обороны США, которая предусматривает уделение большего внимания Западному полушарию и пересмотр глобального размещения американских военных ресурсов. В документе, в частности, говорится о необходимости усилить присутствие США в регионе и противодействовать наркотрафику и деятельности картелей.

Кстати, недавно около 50 американских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов приняли участие в совместных рейдах против наркоторговцев на территории Эквадора.

Кроме того, вооружённые силы США продолжают нейтрализовать суда, причастные к контрабанде наркотиков в Карибском бассейне и Тихом океане. Так, с сентября прошлого года американские военные нанесли более 70 ударов, в результате которых было уничтожено более 200 членов наркогруппировок.

Гегсет подчеркнул, что США фактически находятся в состоянии войны с этими структурами, назвав их "ИГИЛ и Аль-Каидой нашего полушария".

Таким образом, заявление Гегсета свидетельствует о возможном изменении географии части американского военного присутствия. В то же время министр не сообщил, какие именно подразделения или в каком количестве могут быть передислоцированы из Европы, поэтому конкретные масштабы такого перемещения пока неизвестны.

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в подготовке к созданию базы армии США в Польше и сообщил, что о месте её расположения могут объявить в ближайшее время. Американский президент также допустил, что военный контингент США может появиться в Польше уже в ближайшее время.

Также стало известно, что 28 сентября в Великобритании возле авиабазы ВВС США "Фейерфорд" задержали пятерых мужчин после поступления сообщения о подозрительных автомобилях, направлявшихся к объекту. Дональд Трамп заявил, что задержанные якобы планировали нанести базе "большой ущерб", тогда как британские правоохранительные органы расследуют дело как возможную террористическую деятельность.