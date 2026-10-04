США планують часткове переміщення своїх військ із Європи: що задумав Трамп

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив про можливе перекидання частини американських військовослужбовців із Європи до Західної півкулі для посилення боротьби з міжнародними наркокартелями.

У США опрацьовують варіанти перерозподілу військового контингенту, який наразі перебуває в Європі. Як пише видання Тhe Нill, про це під час спілкування з журналістами в Колорадо-Спрінгс повідомив глава оборонного відомства США Піт Гегсет.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що на тлі посилення операцій проти наркокартелів частину американських військових можливостей можуть перемістити з Європи до Західної півкулі або повернути на американську територію.

Наразі оборонне відомство проводить шестимісячний огляд своєї військової дислокації в Європі. Підсумки цього аналізу планують підбити у грудні.

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При цьому Піт Гегсет підкреслив, що план президента США Дональда Трампа передбачає більший "розподіл навантаження" між союзниками в Європі. За його словами, США очікують, що європейські члени НАТО візьмуть на себе більшу відповідальність за забезпечення оборони на континенті.

Крім того, Вашингтон планує поглиблювати військову співпрацю з країнами Центральної та Південної Америки. Гегсет назвав серед партнерів США Еквадор, Гондурас, Гватемалу та Панаму. Він зазначив, що частину американських сил можуть розмістити в іншій точці Західної півкулі для проведення операцій проти організацій, які Вашингтон визнав терористичними.

"Ми безумовно розширюємо нашу присутність і слід у Центральній та Південній Америці з партнерами", — заявив Гегсет. За його словами, США мають "цілий новий набір економічних і військових варіантів" завдяки співпраці з країнами регіону.

Зміна стратегії США: що означатиме для союзників нова заява Гегсета

Такий підхід відповідає положенням Стратегії національної оборони США, яка передбачає більшу увагу до Західної півкулі та перегляд глобального розміщення американських військових ресурсів. У документі, зокрема, йдеться про необхідність посилити присутність США в регіоні та протидіяти наркотрафіку й діяльності картелів.

До речі, нещодавно близько 50 американських військовослужбовців і правоохоронців узяли участь у спільних рейдах проти наркоторговців на території Еквадору.

Крім того, сили США продовжують нейтралізацію суден, залучених у контрабанді наркотиків у Карибському басейні та Тихому океані. Так, з вересня минулого року американські військові завдали понад 70 ударів, унаслідок яких було знищено понад 200 представників наркоугруповань.

Гегсет наголосив, що США фактично перебувають у стані війни з цими структурами, назвавши їх "ІДІЛ та Аль-Каїдою нашої півкулі".

Таким чином, заява Гегсета свідчить про можливу зміну географії частини американської військової присутності. Водночас міністр не повідомив, які саме підрозділи або в якій кількості можуть бути передислоковані з Європи, тому конкретні масштаби такого переміщення наразі невідомі.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив про значний прогрес у підготовці до створення бази армії США в Польщі та повідомив, що її місце розташування можуть оголосити найближчим часом. Американський президент також допустив появу військового контингенту США в Польщі вже незабаром.

Також стало відомо, що 28 вересня у Великій Британії біля авіабази ВПС США "Феєрфорд" затримали п’ятьох чоловіків після повідомлення про підозрілі автомобілі, які прямували до об’єкта. Дональд Трамп заявив, що затримані нібито планували завдати базі "великої шкоди", тоді як британські правоохоронці розслідують справу як можливу терористичну діяльність.