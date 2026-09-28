У Британії затримали групу людей біля авіабази США: Трамп говорить про "серйозну диверсію" (відео)

У Великій Британії затримано п'ятеро осіб поблизу авіабази ВПС "Феєрфорд" за підозрою у підготовці теракту. За словами президента Трампа, група нібито планувала завдати об’єкту «великої шкоди».

Британські правоохоронці отримали повідомлення про три підозрілі автомобілі, що могли прямувати до бази. Озброєні поліцейські оперативно зупинили транспорт і затримали п’ятьох чоловіків, яких згодом взяли під варту за підозрою у терористичній діяльності, повідомляє Reuters.

"Арешт у Великій Британії був фантастичним. Ми тримали їх під слідством. Вони хотіли завдати великої шкоди нашому форту, і співпраця з британцями чудово спрацювала. Ми давно тримали їх під наглядом і впіймали", — сказав Трамп журналістам, назвавши операцію "дивовижною роботою".

Поліція повідомила, що загрозу вдалося локалізувати, але поки не уточнює, кого саме вважає причетним. Основною версією слідства є мотив, пов’язаний з Іраном, хоча перевіряють також можливість російської диверсії або ісламістської змови.

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Навколо бази встановили 400‑метровий периметр безпеки, а вибухотехніки перевіряли фургони. Жителів сусіднього села тимчасово вивезли, територію патрулювали озброєні підрозділи.

Член міської ради Феєрфорда Трістан Вілкінсон повідомив, що близько шести тижнів тому на адресу авіабази надходила конкретна загроза з боку Ірану, після чого спостереження в районі посилили. Раніше, як пишуть ЗМІ, британські міністри проводили брифінги для операторів критичної інфраструктури щодо ризиків з боку РФ.

Раніше Фокус повідомляв про те, як вісь Москва-Тегеран перетворюється на стратегічну загрозу для України. Військовий оглядач Дмитро Снєгирьов говорить, що на прикладі однієї секретної ракетної програми можна побачити, як далеко зайшла співпраця Росії та Ірану у військовій сфері і чим це загрожує Україні.

Згодом стало відомо, що Іран здобув підводний безпілотник армії США. Іранський КВІР заявив про захоплення високотехнологічного американського підводного дрона Remus 600 у блокованій Ормузькій протоці та вже намагається зняти з нього секретні дані.