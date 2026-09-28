В Великобритании задержали группу людей возле авиабазы США: Трамп говорит о "серьезной диверсии" (видео)

В Великобритании задержаны пять человек вблизи авиабазы ВВС "Фейерфорд" по подозрению в подготовке террористического акта. По словам президента Трампа, группа якобы планировала нанести объекту "серьезный ущерб".

Британские правоохранители получили сообщение о трёх подозрительных автомобилях, которые, возможно, направлялись к базе. Вооружённые полицейские оперативно остановили транспорт и задержали пятерых мужчин, которых впоследствии взяли под стражу по подозрению в террористической деятельности, сообщает Reuters.

"Арест в Великобритании был просто фантастическим. Мы держали их под следствием. Они хотели нанести значительный ущерб нашему форту, и сотрудничество с британцами отлично сработало. Мы давно следили за ними и поймали их", — сказал Трамп журналистам, назвав операцию "удивительной работой".

Полиция сообщила, что угрозу удалось локализовать, но пока не уточняет, кого именно считает причастным. Основной версией следствия является мотив, связанный с Ираном, хотя также проверяется возможность российской диверсии или исламистского заговора.

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Вокруг базы был установлен 400-метровый периметр безопасности, а саперы проверяли фургоны. Жителей соседнего села временно эвакуировали, территорию патрулировали вооружённые подразделения.

Член городского совета Фейерфорда Тристан Уилкинсон сообщил, что около шести недель назад в адрес авиабазы поступила конкретная угроза со стороны Ирана, после чего наблюдение в этом районе было усилено. Ранее, как пишут СМИ, британские министры проводили брифинги для операторов критически важной инфраструктуры по поводу рисков со стороны РФ.

Ранее Фокус сообщал о том, как ось "Москва-Тегеран" превращается в стратегическую угрозу для Украины. Военный обозреватель Дмитрий Снегирев говорит, что на примере одной секретной ракетной программы можно увидеть, как далеко зашло сотрудничество России и Ирана в военной сфере и чем это грозит Украине.

Впоследствии стало известно, что Иран захватил подводный беспилотник армии США. Иранский КВИР заявил о захвате высокотехнологичного американского подводного дрона Remus 600 в блокированном Ормузском проливе и уже пытается извлечь из него секретные данные.