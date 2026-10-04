Олешки по всей Украине: Коваленко рассказал, чем опасны мирные инициативы РФ

Накануне, 3 октября, заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью иранскому радио и телевидению (ИРИБ) изложил условия для установления мира в Украине.

Бывший глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко заявил, что Россия, говорящая о мире, фактически предлагает капитуляцию о чем написал у себя в Telrgram-канале.

Он констатировал, что страна-агрессор не согласна ни на какие уступки и намерена добиться демонтажа украинской государственности.

В свою очередь Украина как раз говорит о сохранении государственности и обеспечении безопасности на долгие годы. По словам Коваленко, желание мира вполне нормально и понятно, но это, не дефиниция, а условия существования.

"В российском видении мира мы получим Олешки в масштабах всей территории оккупированной Украины. Или же чистки в масштабе целого государства, если план поставить российского ставленника и построить пророссийскую систему имел успех. Не секрет, что по плану РФ, в случае оккупации Украины в 2022 году, они до 2026 должны были завершить этот процесс, который включал бы переселение, заключение, убийства украинцев, а также подготовки совместной армии России-Украины (Украины бы на политической карте не существовало бы там, где было бы ЕС). Но был бы так называемый мир, построенный на костях невинных людей", — пишет он.

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Автор отмечает, что на теме мира легко спекулировать, говоря о нем как о том, чего хотят все, но многим невыгодно говорить о мире именно как об условиях жизни и его качестве для будущего:

"Желание украинцев жить в мире нормально. Поддержка мира – тоже. Но Россия, агрессор, не предлагает мир, который нам нужен. Она предлагает капитуляцию, называемую миром. Наш мир нужно еще добыть в борьбе".

Подытоживая сказанное, Коваленко выразил разочарование тем, что вопрос геноцида украинского народа замалчивается в высоких кабинетах и на международных площадках.

Напомним, Медведев заявил, что для завершения войны России от Украины нужны нейтральный и безъядерный статус, культурно-политические уступки, а также она должна пойти на территориальные уступки. В случае отказа Украины страна-агрессор намерена продолжать боевые действия.

В августе Медведев грозил Киеву потерей новых территорий.