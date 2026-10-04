Олешки по всій Україні: Коваленко розповів, чим небезпечні мирні ініціативи РФ

Напередодні, 3 жовтня, заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв у інтерв’ю іранському радіо та телебаченню (ІРІБ) виклав умови для встановлення миру в Україні.

Колишній голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) Андрій Коваленко заявив, що Росія, яка говорить про мир, фактично пропонує капітуляцію, про що написав у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що країна-агресор не погоджується на жодні поступки і має намір домогтися ліквідації української державності.

У свою чергу, Україна саме й говорить про збереження державності та забезпечення безпеки на довгі роки. За словами Коваленка, прагнення миру — це цілком нормально й зрозуміло, але це не дефініції, а умови існування.

"В російському баченні миру ми отримаємо Олешки в масштабах всієї території України, яка буде окупована. Або ж чистки в масштабі цілої держави, якщо план поставити російського ставленика і побудувати проросійську систему мав би успіх. Не секрет, що за планом рф, у випадку окупації України в 2022 році, вони до 2026 мали завершити цей процес, який включав би переселення, увʼязнення, вбивства українців, а також підготовки спільної армії рф-білорусі-українців (України б на політичній карті не існувало б там, де була б росія) для відновлення зони впливу Варшавського договору в Європі. Але був би так званий мир, побудований на кістках невинних людей, — пише він.

Видео дня

Автор зазначає, що на темі миру легко спекулювати, говорячи про нього як про те, чого прагнуть усі, але багатьом невигідно говорити про мир саме як про умови життя та його якість у майбутньому:

"Бажання українців жити в мирі — це нормально. Підтримка миру — теж. Але Росія, агресор, не пропонує мир, який нам потрібен. Вона пропонує капітуляцію, яку називає миром. Наш мир потрібно ще вибороти".

Підсумовуючи сказане, Коваленко висловив розчарування тим, що питання геноциду українського народу замовчується у вищих ешелонах влади та на міжнародних майданчиках.

Нагадаємо, Медведєв заявив, що для завершення війни Росії від України потрібні нейтральний і без’ядерний статус, культурно-політичні поступки, а також вона має піти на територіальні поступки. У разі відмови України країна-агресор має намір продовжувати бойові дії.

У серпні Медведєв погрожував Києву втратою нових територій.