В декларации оценена в 164 тысячи грн: за сколько Безугла продала наследственную квартиру в Киеве

Народный депутат Марьяна Безуглая сообщила о продаже унаследованной квартиры в Киеве за 160 тысяч долларов. Квартиру когда-то получил её дедушка — военный хирург, прошедший Вторую мировую войну.

Украинская народная депутатка Марьяна Безуглая продала наследственную недвижимость в столице за 160 тысяч долларов. Об этом она написала в своем Telegram.

Речь идет о трехкомнатной квартире в "сталинке" недалеко от военного госпиталя.

Как известно, квартиру в свое время выделили ее дедушке — военному хирургу, который прошел Вторую мировую войну и до самой смерти работал в Главном военном клиническом госпитале. Он умер, когда Безуглой было всего полгода. Впоследствии квартира перешла к отцу депутата, а от него — к ней. Сама народная депутатка признается, что жила там мало: в основном снимала небольшие студии, часто на Оболони.

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Марьяна Безуглая продала квартиру за 160 тысяч долларов. Фото: Telegram

Оценка жилья была проведена еще в 1990-х годах и не обновлялась, когда Безуглая получила квартиру в наследство. Именно из-за этого в сети появились обвинения в том, что она якобы приобрела жилье в столице за 164 522 гривны. Об этом стало известно в Едином государственном реестре деклараций.

"Не покупала: эту квартиру вообще до сих пор ни разу не продавали и не покупали", — пояснила депутат.

Декларация, в которой стоимость квартиры указана в размере 164 522 гривны. Фото: Единый государственный реестр деклараций

Она подчеркнула, что, помимо этого наследства, ее финансы и карьера не связаны с родителями, а в политику ее никто из родных не привлекал, а наоборот — отговаривал. Разницу между прежней оценкой и нынешней суммой народный депутат прокомментировала кратко.

"Наглядная демонстрация инфляции со времен "доллар за две гривны" и по сей день", — отметила она.

По словам Безуглой, 160 тысяч долларов — обычная цена за ухоженную трехкомнатную квартиру в таком районе. Сейчас она выбирает между покупкой компактной студии и вложением средств в ОВГЗ, однако уверяет: средства за границу выводить не будет. Декларацию обещает обновить в установленные законом сроки.

Ранее сообщалось, что Марьяна Безуглая предупреждала о возможном изменении тактики РФ и призывала готовиться к целенаправленным ударам оккупантов по медицинской системе Украины.

Кроме того, мы писали, что народный депутат заявила о "причудливой, печальной карме" академиков. По ее мнению, за 12 лет войны они ничего не сделали для развития ПВО.