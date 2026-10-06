В декларації оцінена в 164 тисячі грн: за скільки Безугла продала спадкову квартиру у Києві

Народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила про продаж успадкованої квартири в Києві за 160 тисяч доларів. Житло колись отримав її дідусь – військовий хірург, який пройшов Другу світову війну.

Українська народна депутатка Мар'яна Безугла продала спадкову нерухомість в столиці за 160 тисяч доларів. Про це вона написала у своєму Telegram.

Йдеться про трикімнатну квартиру в "сталінці" поблизу військового госпіталю.

Як відомо, житло свого часу видали її дідусю – військовому хірургу, який пройшов Другу світову та до смерті працював у Головному військовому клінічному госпіталі. Він помер, коли Безуглій було лише пів року. Згодом квартира перейшла до батька депутатки, а від нього – до неї. Сама нардепка зізнається, що мешкала там мало: переважно орендувала невеликі студії, часто на Оболоні.

Марʼяна Безугла продала квартиру за $160 тисяч. Фото: telegram

Оцінку житла робили ще в 1990-х і не оновлювали, коли Безугла отримала квартиру у спадок. Саме через це в мережі з'явилися закиди, нібито вона придбала столичне житло за 164 522 гривні. Про це стало відомо Єдиного державного реєстру декларацій.

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"Не купувала: цю квартиру взагалі ніколи ще не продавали й не купували, дотепер", – пояснила депутатка.

Декларація, у якій квартира оцінена у 164 522 гривні. Фото: Єдиний державний реєстр декларацій

Вона наголосила, що, крім цього спадку, її фінанси та кар'єра з батьками не пов'язані, а в політику її ніхто з рідних не приводив, а навпаки – відмовляли. Різницю між давньою оцінкою та нинішньою сумою нардепка прокоментувала коротко.

"Наочна демонстрація інфляції з часів "долар по дві грн" і донині", – зазначила вона.

За словами Безуглої, 160 тисяч доларів – звичайна ціна для акуратної трикімнатної квартири в такому районі. Тепер вона обирає між покупкою компактної студії та вкладенням в ОВДП, однак запевняє: за кордон кошти не виводитиме. Декларацію обіцяє оновити у встановлені законом строки.

Раніше повідомлялося, що Мар'яна Безугла попереджала про можливу зміну тактики РФ і закликала готуватися до цілеспрямованих ударів окупантів по медичній системі України.

Крім того, ми писали, що нардепка заявила про "химерну, сумну карму" академіків. На її думку, за 12 років війни вони нічого не зробили для розвитку ППО.