В Киеве машина сбила нардепа от "Слуг народа": он возмутился работой полиции (видео)

Народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Костюк попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщили в сети. Полиция не писала об инциденте, а политик возмутился тем, что видео с кадрами из его личной жизни распространили без его ведома. Что произошло на улицах Киева и какие травмы получил народный депутат?

ДТП в Киеве с участием народного депутата Костюка произошло 5 октября, а видео вечером 6 октября было опубликовано в Telegram-канале "Киев оперативный". В канале появилось видео с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей инцидент. На пятисекундной записи — мужчина идет по пешеходному переходу, опустив голову, и не видно, смотрел ли он направо, чтобы убедиться в безопасности движения. Между тем легковушка и не подумала притормозить, хотя водитель явно видел пешехода. В итоге колесо проехало, вероятно, по ноге пострадавшего. В сообщении указано, что мужчина, который упал на проезжую часть и держался за ногу, — это народный депутат от партии "Слуги народа" Дмитрий Костюк.

Видео дня

В киевском паблике привели подробности ДТП с участием народного депутата. Указывается, что инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе возле стадиона "Динамо" на аллее Магдебургского права. За рулем, как утверждается, автомобиля Hyundai — гражданин Азербайджана (также указан номер автомобиля). Отмечается, что водитель ничем особо не примечателен, зато жертва наезда — народный депутат Костюк. Водитель отвез народного депутата в больницу. В результате ДТП он получил незначительные травмы: "перелом фаланги большого пальца стопы и ссадины".

ДТП в Киеве — пост о народном депутате Костюке Фото: Скриншот

Администраторы группы "Киев оперативный" не сообщили, как им удалось получить запись с камер видеонаблюдения и как они узнали имя пострадавшего. Патрульная полиция Киева не публиковала информацию о мелком ДТП, произошедшем в центре Киева.

ДТП в Киеве — какая реакция нардепа Костюка

После ДТП в Киеве и появления подробной информации в сети последовала реакция народного депутата Костюка. В социальной сети Threads он подтвердил инцидент и высказал предположение, что полиция "слила" информацию о происшествии Telegram-каналу. Народный депутат написал, что переходил проезжую часть в сторону Крещатика: произошел наезд, но он "не умер", как ему желали в сети.

ДТП в Киеве — комментарий народного депутата Дмитрия Костюка Фото: Скриншот

Депутат Костюк отдельно отметил, что полиция сразу же изъяла запись с камеры видеонаблюдения, а уже через сутки кадры начали распространяться в сети. Политик подчеркнул, что "такой бизнес сотрудников полиции — не норма". Кроме того, его возмутило распространение персональных данных, поскольку в публичных группах были опубликованы и его имя, и все подробности об автомобиле.

Под жалобами Костюка появился комментарий неизвестного украинца. Мужчина написал, что разочарован тем, что народный депутат выжил. К тому же он напомнил народному депутату, что тот работает за счет налогоплательщиков и поэтому у него якобы не должно быть личной информации.

ДТП в Киеве — народный депутат Дмитрий Костюк пожаловался на полицию Фото: Скриншот

Дмитрий Костюк — политик, избранный в Верховную Раду 9-го созыва от партии "Слуга народа". Народный депутат вышел из фракции летом 2025 года в связи с попыткой парламента отменить независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП. Осенью 2026 года Рада пыталась ужесточить ответственность водителей за некоторые виды ДТП (законопроект № 15348), но Костюк в тот день отсутствовал в сессионном зале.

Отметим, что Фокус писал о законопроекте № 15348, который мог внести изменения в Административный кодекс. Согласно предложению группы народных депутатов, штрафы для водителей могли быть увеличены до 17 тысяч: 16 сентября состоялось голосование, и законопроект не был принят.

Напоминаем, что вечером 7 октября стало известно о ДТП с участием мотоциклиста, который мчался со скоростью 120 км/ч.