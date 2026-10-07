У Києві машина збила нардепа від "Слуг народу": він обурився роботою поліції (відео)

Народний депутат партії "Слуга народу" Дмитро Костюк потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, повідомили у мережі. Поліція не писала про інцидент, а політик обурився, що відео з кадрами особистого життя поширили без його відома. Що сталось на вулицях Києва та які травми отримав нардеп?

ДТП у Києві з нардепом Костюком сталось 5 жовтня, а відео увечері 6 жовтня опублікували у Telegram-каналі "Київ оперативний". У каналі з'явилось відео з камери відеоспостереження, яка зафіксувала інцидент. На п'ятисекундному записі — чоловік прямує по пішохідному переходу, опустивши голову і не помітно, чи він дивився направо, щоб переконатись у безпеці руху. Тим часом легковик і не подумав пригальмувати, хоч водій явно бачив пішохода. Врешті, колесо проїхало, ймовірно, по нозі потерпілого. У дописі вказано, що чоловік, який упав та проїжджу частину та тримався за ногу, це нардеп "Слуг народу" Дмитро Костюк.

Видео дня

У київському пабліку навели деталі ДТП з нардепом. Вказується, що інцидент стався на нерегульованому пішохідному переході біля стадіону "Динамо" на алеї Магдебурзького права. За кермом, як запевняють, машини Hyundai — громадянин Азербайджану (також вказано номер авто). Зауважується, що водій нічим особливо не цікавий, натомість жертва наїзду — нардеп Костюк. Водій відвіз нардепа до лікарні. Внаслідок ДТП він отримав незначні травми: "перелом фаланги великого пальця стопи та садна".

ДТП у Києві — допис про нардепа Костюка Фото: Скриншот

Адміністратори "Київ оперативний" не повідомили, як отримали запис камер відеоспостереження та як дізнались ім'я потерпілого. Патрульна поліція Києва не публікувала інформацію про дрібне ДТП, яке сталось у центрі Києва.

ДТП у Києві — яка реакція нардепа Костюка

Після ДТП у Києві та появи інформації з деталями у мережі з'явилась реакція нардепа Костюка. У соцмережі Threads він підтвердив інцидент та припустив, що поліція продала Telegram-каналу "злив" про пригоду. Нардеп написав, що переходив проїжджу частину у бік Хрещатика: стався наїзд, але він "не помер", як йому бажали у мережі.

ДТП у Києві — коментар нардепа Дмитра Костюка Фото: Скриншот

Нардеп Костюк окремо зауважив, що поліція відразу взяла запис камери відеоспостереження, а вже через добу кадри почали поширювати в мережі. Політик наголосив, що "такий бізнес працівників поліції — не норма". Крім того, його обурило поширення персональних даних, оскільки пабліки опублікували і його ім'я, і усі деталі про машину.

Під скаргами Костюка з'явився коментар невідомого українця. Чоловік написав, що є розчарованим, оскільки нардеп вижив. До всього, він нагадав нардепу, що той працює за рахунок податків і тому у нього начебто не повинно бути особистої інформації.

ДТП у Києві — нардеп Дмитро Костюк поскаржився на поліцію Фото: Скриншот

Дмитро Костюк — політик, який обрався у Верховну Раду 9 скликання від партії "Слуга народу". Нардеп вийшов зі фракції влітку 2025 року за спробу парламенту скасувати незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП. Восени 2026 року Рада намагалась посилити відповідальність водіїв за деякі види ДТП (законопроєкт №15348), але Костюк того дня був відсутній у сесійній залі.

Зазначимо, Фокус писав про законопроєкт №15348, який міг внести зміни в адміністративний кодекс. Згідно з пропозицією групи нардепів, штрафи для водіїв могли підняти до 17 тисяч: 16 вересня відбулось голосування і законопроєкт не прийняли.

Нагадуємо, увечері 7 жовтні стало відомо про ДТП за участю мотоцикліста, який мчав на швидкості 120 км/год.