Чоловіка підкинуло в повітря: молодик під час перегонів на швидкості 120 км/год збив людину

У польському місті Новий Сонч сталася трагедія на дорозі. 51-річний чоловік переходив вулицю зі своїм собакою через пішохідний перехід, але тут раптово на нього налетів автомобіль.

Рухаючись зі швидкістю близько 120 км/год, авто збило чоловіка та підкинуло його в повітря. Відеореєстратор зафіксував цей жахливий момент. 51-річний чоловік загинув на місці аварії, пише видання Bild.

Аварія сталася 3 жовтня близько 17:30 на жвавій автомагістралі в місті. Для чоловіка це був кінець прогулянки з дружиною та дорослою донькою. За даними газети Fakt його донька відчайдушно боролася за життя батька, але марно.

У Польщі водій на швидкості 120 км/год збив чоловіка Фото: Скриншот

За даними польського новинного порталу "ONET", авто їхало зі швидкістю приблизно 120 км/год. А обмеження швидкості на тій ділянці автомагістралі становить 60 км/год. Саме таку думку висловила прокуратура. Чоловік вигулював собаку. Тварина запанікувала та втекла — вона залишилася неушкодженою.

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Поліція розпочала розслідування. 21-річний водій пройшов алкотестер — результат показав, що він був тверезий. Також у нього було взято аналіз крові. Після цього його тимчасово затримали. Далі йому доведеться відповідати за свої дії в суді.

Також під час розслідування під підозрою опинився ще один 20-річний мешканець Нового Сонча. Його також заарештували та доставили до судді. Двох чоловіків підозрюють в участі у незаконних вуличних перегонах .

Поліція та прокуратура зараз проводять розслідування.

Нагадаємо, що у курортному місті Аланія в Туреччині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинула 34-річна громадянка України Асія Мачкалян.

Також 20-річна Сорайя Баррейро Родрігес загинула під час ралі у ДТП. Дівчина була штурманом в авто, яким керував її хлопець. Під час перегонів в Іспанії їхній автомобіль з'їхав з дороги та загорівся.