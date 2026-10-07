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"Викинуло на дорогу": внаслідок ДТП у Туреччині загинула 34-річна українка (фото)

розтрощений автомобіль внаслідок ДТП за участі Асії Мачкалян у Туреччині
Через ДТП у Туреччині загинула 34-річна українка Асія Мачкалян | Фото: Скрін

У курортному місті Аланія в Туреччині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинула 34-річна громадянка України Асія Мачкалян.

ДТП сталася внаслідок зіткнення автомобіля з мотоциклом. Українка перебувала на мотоциклі у момент зіткнення. Про це розповіло видання Akdeniz Gerçek.

Аварія сталася рано-вранці. Автомобілем керував 37-річний Мехмет Алі Ш., а мотоциклом кермував 25-річний Харун Г. Від удару мотоцикл перекинувся, а двоє людей, що перебували на ньому, були викинуті на кілька метрів уперед, повідомляють ЗМІ. Українку відкинуло на проїжджу частину дороги внаслідок удару транспортних засобів.

потрощений у ДТП в Аланії мотоцикл
Розтрощений внаслідок аварії мотоцикл, за яким перебувала українка
Фото: скрін

За даними турецьких медіа, Асія Мачкалян отримала важкі травми через аварію. Медики доставили обох потерпілих до Навчально-дослідної лікарні Аланії, проте Мачкалян врятувати не вдалося, попри зусилля лікарів. Водій мотоцикла також травмований, він перебуває під наглядом медиків.

Видео дня

Водія, який зіштовхнувся з мотоциклом, наразі затримали правоохоронці. Поліціянти розпочали з'ясування обставин смертельної ДТП, зокрема вони вивчають дані з камер відеоспостережень, які могли зафіксувати момент зіткнення транспортних засобів.

Нагадаємо, 30 вересня у ДТП в Черкаській області загинув депутат і почесний громадянин Харкова Олександр Лобановський.

Також нещодавно 20-річна дівчина загинула у ДТП під час ралі.