"Викинуло на дорогу": внаслідок ДТП у Туреччині загинула 34-річна українка (фото)

У курортному місті Аланія в Туреччині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинула 34-річна громадянка України Асія Мачкалян.

ДТП сталася внаслідок зіткнення автомобіля з мотоциклом. Українка перебувала на мотоциклі у момент зіткнення. Про це розповіло видання Akdeniz Gerçek.

Аварія сталася рано-вранці. Автомобілем керував 37-річний Мехмет Алі Ш., а мотоциклом кермував 25-річний Харун Г. Від удару мотоцикл перекинувся, а двоє людей, що перебували на ньому, були викинуті на кілька метрів уперед, повідомляють ЗМІ. Українку відкинуло на проїжджу частину дороги внаслідок удару транспортних засобів.

Розтрощений внаслідок аварії мотоцикл, за яким перебувала українка Фото: скрін

За даними турецьких медіа, Асія Мачкалян отримала важкі травми через аварію. Медики доставили обох потерпілих до Навчально-дослідної лікарні Аланії, проте Мачкалян врятувати не вдалося, попри зусилля лікарів. Водій мотоцикла також травмований, він перебуває під наглядом медиків.

Видео дня

Водія, який зіштовхнувся з мотоциклом, наразі затримали правоохоронці. Поліціянти розпочали з'ясування обставин смертельної ДТП, зокрема вони вивчають дані з камер відеоспостережень, які могли зафіксувати момент зіткнення транспортних засобів.

Нагадаємо, 30 вересня у ДТП в Черкаській області загинув депутат і почесний громадянин Харкова Олександр Лобановський.

Також нещодавно 20-річна дівчина загинула у ДТП під час ралі.