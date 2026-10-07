"Выбросило на дорогу": в результате ДТП в Турции погибла 34-летняя украинка (фото)

В курортном городе Алания в Турции произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибла 34-летняя гражданка Украины Асия Мачкалян.

ДТП произошло в результате столкновения автомобиля с мотоциклом. Украинка находилась на мотоцикле в момент столкновения. Об этом сообщило издание Akdeniz Gerçek.

Авария произошла ранним утром. За рулем автомобиля находился 37-летний Мехмет Али Ш., а на мотоцикле ехал 25-летний Харун Г. От удара мотоцикл перевернулся, а двое людей, находившихся на нём, были выброшены на несколько метров вперёд, сообщают СМИ. Украинку отбросило на проезжую часть дороги в результате столкновения транспортных средств.

Разбитый в результате аварии мотоцикл, за рулем которого находилась украинка Фото: скрин

По данным турецких СМИ, Асия Мачкалян получила тяжелые травмы в результате аварии. Медики доставили обоих пострадавших в Учебно-исследовательскую больницу Алании, однако спасти Мачкалян не удалось, несмотря на усилия врачей. Водитель мотоцикла также получил травмы, он находится под наблюдением врачей.

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Водитель, столкнувшийся с мотоциклом, в настоящее время задержан правоохранительными органами. Полицейские приступили к выяснению обстоятельств ДТП со смертельным исходом; в частности, они изучают данные с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент столкновения транспортных средств.

Напомним, 30 сентября в ДТП в Черкасской области погиб депутат и почетный гражданин Харькова Александр Лобановский.

Кроме того, недавно 20-летняя девушка погибла в ДТП во время ралли.