Автомобиль съехал с дороги и загорелся: 20-летняя девушка погибла в ДТП во время ралли

20-летняя Сорайя Баррейро Родригес погибла в ДТП во время ралли. Девушка была штурманом в автомобиле, за рулем которого сидел её парень. Во время гонки в Испании их автомобиль съехал с дороги и загорелся.

Девушка погибла, несмотря на попытки 26-летнего парня спасти её. Самого парня после аварии доставили в больницу с ожогами, пишет Daily Star.

После этого организаторы решили приостановить соревнования.

Трагедия произошла на 49-м ралли Вилья-де-Льянес, одном из важнейших спортивных событий в испанском регионе Астурия. Стало известно, что девушка участвовала лишь во своих вторых официальных соревнованиях.

Пресс-секретарь регионального центра по чрезвычайным ситуациям рассказал о трагедии.

"Женщина погибла в дорожно-транспортном происшествии во время спортивного мероприятия в Льянесе на трассе LLN-7, на 14-м километре между Льянесом и Мере. Центр координации по чрезвычайным ситуациям получил сообщение о трагедии. В вызове говорилось, что автомобиль съехал с дороги и горит, один человек находится снаружи, а другой остался внутри. Пожарных и других спасателей немедленно мобилизовали", — рассказал он.

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ДТП во время ралли Фото: Скриншот

По его словам, медицинская бригада, отвечавшая за проведение самого спортивного мероприятия, сообщила о смерти человека, находившегося в автомобиле. Мужчину, получившего травмы в результате аварии, доставили в региональную больницу Арриондас.

"По прибытии на место происшествия пожарные приступили к тушению пожара. В 14:36 они объявили о его ликвидации, а тело погибшей женщины впоследствии было извлечено", — сообщил подробности представитель спасателей.

Напомним, что в Лос-Анджелесе произошла авиакатастрофа со смертельным исходом с участием вертолета, на борту которого находились журналисты новостного канала. Уже известно как минимум о трёх погибших в результате инцидента.

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