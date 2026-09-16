В США вертолет с журналистами разбился во время трансляции смертельного ДТП: есть погибшие (фото)

Во вторник, 15 сентября, в Лос-Анджелесе произошла авиакатастрофа со смертельным исходом с участием вертолета, на борту которого находились журналисты новостного канала. Уже известно как минимум о трех погибших в результате инцидента.

Авиакатастрофа произошла недалеко от места смертельного ДТП. Вертолёт упал между двумя коммерческими зданиями, вызвав сильный пожар, который распространился на автомобили, припаркованные на территории. Об этом сообщило издание The New York Post.

На борту вертолета находились журналисты одного из крупных новостных каналов США. Журналистка NBC4 в прямом эфире расплакалась, комментируя инцидент, и сообщила, что канал потерял связь со своими сотрудниками.

В результате крушения вертолета в США погибли как минимум три человека

Авария вертолета произошла в то время, когда спасатели занимались ликвидацией последствий смертельного ДТП, произошедшего неподалеку, в котором столкнулись автобус и другое транспортное средство. В результате этого инцидента погибли 2 и пострадали еще 6 человек.

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Издание NBC News сообщило, что авиакатастрофа произошла именно в тот момент, когда журналисты освещали подробности смертельного ДТП. По данным СМИ, трое человек погибли на месте происшествия, а ещё одного человека доставили в больницу в неизвестном состоянии. Известно, что по крайней мере одна из погибших была пешеходом и проходила рядом с местом, куда упал вертолет с журналистами.

Пожарная служба Лос-Анджелеса сообщила, что к расследованию причин аварии будут привлечены Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации. Все обстоятельства и причины авиакатастрофы выясняются.

Ранее грузовой самолёт компании Amazon Prime Air разбился в Майами, в результате чего погибли 5 человек.

Напомним, в августе издание CBS News сообщало об аварии военного вертолёта Black Hawk армии США.