У США гелікоптер з медійниками розбився під час трансляції смертельної ДТП: є загиблі (фото)

У вівторок, 15 вересня, у Лос-Анджелесі сталася смертельна авіатроща за участі гелікоптера, на борту якого перебували журналісти новинного каналу. Вже відомо щонайменше про трьох загиблих внаслідок інциденту.

Авіакатастрофа сталася поблизу місця смертельної дорожньо-транспортної пригоди. Гелікоптер впав посеред двох комерційних будівель, спричинивши сильну пожежу, яка поширилася на автомобілі, припарковані на території. Про це повідомило видання The New York Post.

На борту гелікоптера перебували журналісти одного з великих новинних каналів США. Журналістка NBC4 у прямому етері розплакалася, коментуючи інцидент, та повідомила, що канал втратив зв'язок зі своїми людьми.

Внаслідок аварії з гелікоптером у США загинули щонайменше троє людей

Аварія гелікоптера сталася у той час, коли рятувальники займалися смертельним ДТП, що сталася неподалік, у якій зіткнулися автобус та інший транспортний засіб. В ході цього інциденту загинули 2 і постраждали ще 6 осіб.

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Видання NBC News повідомило, що авіатроща трапилася саме у той час, коли журналісти займалися висвітленням подробиць смертельної ДТП. За даними медіа, троє людей загинули на місці події, а ще одну особу доставили до лікарні у невідомому стані. Відомо, що принаймні одна із загиблих була пішоходом і проходила поруч з місцем, куди впав гелікоптер з журналістами.

Пожежна служба Лос-Анджелеса повідомила, що до розслідування причин аварії будуть залучені Національна рада з безпеки на транспорті та Федеральне управління цивільної авіації. Всі обставини та причини авіатрощі встановлюються.

Раніше вантажний літак компанії Amazon Prime Air розбився в Маямі, внаслідок чого загинули 5 людей.

Нагадаємо, у серпні видання CBS News повідомляло про аварію військового гелікоптера Black Hawk армії США.